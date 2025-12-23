GIAPPONE. TEPCO riapre la centrale nucleare Niigata

Il Giappone ha compiuto il passo finale per consentire alla più grande centrale nucleare del mondo di riprendere le operazioni con un voto regionale lunedì, segnando il ritorno del Paese all’energia nucleare a quasi 15 anni dal disastro di Fukushima.

Kashiwazaki-Kariwa, situata a circa 220 km a nord-ovest di Tokyo, era tra i 54 reattori chiusi dopo che il terremoto e lo tsunami del 2011 hanno paralizzato la centrale di Fukushima Daiichi, nel peggiore disastro nucleare dai tempi di Chernobyl, riporta Reuters.

Da allora, il Giappone ha riavviato 14 dei 33 reattori ancora operativi, nel tentativo di svincolarsi dai combustibili fossili importati. Kashiwazaki-Kariwa sarà il primo ad essere gestito dalla Tokyo Electric Power Co, che gestiva la centrale di Fukushima.

La prefettura di Niigata ha approvato un voto di fiducia al governatore di Niigata Hideyo Hanazumi, che aveva appoggiato la ripartenza il mese scorso, consentendo di fatto la ripresa delle attività della centrale.

Anche se i legislatori hanno votato a favore di Hanazumi, la sessione dell’assemblea, l’ultima dell’anno, ha messo in luce le divisioni della comunità sulla ripartenza, nonostante i nuovi posti di lavoro e le bollette elettriche potenzialmente più basse.

La TEPCO sta valutando la possibilità di riattivare il primo dei sette reattori della centrale il 20 gennaio, riporta NHK.

La capacità totale di Kashiwazaki-Kariwa è di 8,2 GW, sufficiente ad alimentare qualche milione di abitazioni. L’imminente riavvio porterebbe in funzione un’unità da 1,36 GW il prossimo anno e ne avvierebbe un’altra con la stessa capacità intorno al 2030.

All’inizio di quest’anno, TEPCO si è impegnata a investire 100 miliardi di yen nella prefettura nei prossimi 10 anni, nel tentativo di ottenere il sostegno dei residenti di Niigata. Tuttavia, un sondaggio pubblicato dalla prefettura a ottobre ha rilevato che il 60% dei residenti non riteneva che fossero state soddisfatte le condizioni per il riavvio. Quasi il 70% era preoccupato per la gestione dell’impianto da parte di TEPCO. Persino il governatore di Niigata Hanazumi spera che il Giappone riesca prima o poi a ridurre la sua dipendenza dall’energia nucleare. “Voglio vedere un’era in cui non dovremo più dipendere da fonti energetiche che causano ansia”, ha dichiarato il mese scorso.

Il riavvio di questo reattore potrebbe aumentare del 2% la fornitura di elettricità all’area di Tokyo, secondo le stime del Ministero del Commercio giapponese. Il Primo Ministro Sanae Takaichi ha sostenuto la ripresa del nucleare per rafforzare la sicurezza energetica e contrastare il costo dei combustibili fossili importati, che rappresentano dal 60% al 70% della produzione di elettricità del Giappone.

Lo scorso anno, il Giappone ha speso 10,7 trilioni di yen in gas naturale liquefatto e carbone importati, un decimo dei costi totali di importazione.

Nonostante la diminuzione della popolazione, il Giappone prevede un aumento della domanda di energia nel prossimo decennio a causa del boom dei data center basati sull’intelligenza artificiale, ad alto consumo energetico. Per soddisfare tali esigenze e rispettare gli impegni di decarbonizzazione, il Paese si è posto l’obiettivo di raddoppiare la quota di energia nucleare nel suo mix elettrico, portandola al 20% entro il 2040.

Maddalena Ingroia

