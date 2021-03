GIAPPONE. Super Mario ha il suo parco a tema

Nintendo ha aperto il suo parco di divertimento a tema incentrato sulle avventure dei Super Mario Bros. All’ingresso del Tremendous Nintendo World, le mascotte che rappresentano Mario, suo fratello gemello Luigi e la principessa Peach hanno salutato gli intervenuti. Shigeru Miyamoto, riporta Kyodo, il carismatico creatore dei giochi online di Mario, era presente vestito con un cappello rosa con una grande M all’ingresso, il marchio di fabbrica di Mario.

L’apertura dello spazio Nintendo all’interno di Universal Studios Japan, Usj, vicino a Osaka, arriva quasi sei anni dopo che il grande gioco giapponese e l’operatore del parco hanno introdotto una partnership. Usj avrebbe investito circa 60 miliardi di yen nella missione, pianificando meticolosamente con Nintendo per non deludere i fan accaniti dei videogiochi.

Il Tremendous Nintendo World era inizialmente previsto per l’estate scorsa; lo sviluppo della pandemia di coronavirus ha costretto le imprese a ritardare l’apertura due volte. Le autorità giapponesi hanno revocato lo stato di emergenza a Osaka all’inizio di questo mese, il che ha finalmente spianato la strada all’apertura del parco. Insieme con l’ingresso standard per Usj, gli ospiti avranno un biglietto di ingresso gratuito a tempo per entrare nella parte del parco a tema SuperMario.

Le restrizioni di Covid-19 agli Universal Studios Japan includono il controllo della temperatura all’entrata, l’obbligo di indossare maschere, l’uso di disinfettanti per le mani ovunque, il distanziamento sociale e cartelli davanti alle montagne russe che chiedono di non urlare.

Quest’ultima richiesta non è limitata al Super Nintendo World. Un gruppo di parchi a tema giapponesi ha chiesto ai visitatori di “urlare nei loro cuori” invece che ad alta voce la scorsa estate, una storia che è diventata virale, riporta Cnn.

La capacità del parco è limitata a 10.000 persone al giorno, circa la metà dei visitatori pre-Covid.

Le alte pareti che circondano il nuovissimo parco sono progettate per permettere agli ospiti di immergersi nel mondo di Nintendo. All’interno, gli ospiti scopriranno il mondo carico dell’essenza dei videogiochi Mario di Nintendo. Sentiranno il tema musicale di Tremendous Mario Bros; sentiranno la terra tremare quando Thwomp, il grande nemico di Mario con la faccia di pietra, si schianta sul fondo; e si meraviglieranno degli intricati particolari all’interno del forte di Bowser.

Lucia Giannini