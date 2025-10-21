GIAPPONE. Sanae Takaichi è la nuova Premio nipponica. Prime sfide 

Il 21 ottobre, il nuovo primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha nominato altre due donne nel suo Governo di 19 membri. Si tratta della prima donna Ministro delle Finanze giapponese, Satsuki Katayama, e di Kimi Onoda, Ministro della Sicurezza Economica, ha dichiarato il nuovo Segretario di Gabinetto Minoru Kihara.

Takaichi, ammiratrice dell’ex premier britannica Margaret Thatcher, è stata nominata proprio la mattina del 21 ottobre, come primo Ministro giapponese, riporta Channel News Asia. Nella politica e nei consigli di amministrazione giapponesi, le donne sono rare. Il Paese si è classificato al 118° posto su 148 nel Rapporto 2025 sul Divario di Genere del World Economic Forum.

Il premier uscente Shigeru Ishiba aveva due donne nel suo gabinetto. Il record è di cinque, un livello raggiunto l’ultima volta sotto il predecessore di Ishiba, Fumio Kishida.

Martedì Takaichi ha anche nominato Toshimitsu Motegi Ministro degli Esteri. A lui è stato attribuito il merito di aver concluso un accordo commerciale con la prima amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il nuovo ministro della Difesa Shinjiro Koizumi è stato il principale rivale di Takaichi nella recente corsa alla leadership del Partito Liberal Democratico.

Takaichi, 64 anni, ha affermato di sperare di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà delle donne; è considerata socialmente conservatrice. Si oppone alla revisione di una legge del XIX secolo che imponeva alle coppie sposate di condividere lo stesso cognome e vuole che la famiglia imperiale mantenga la successione esclusivamente maschile.

Sanae Takaichi è il leader del Partito Liberal Democratico (LDP) al governo; è il quinto premier nipponico in altrettanti anni e guiderà un governo di minoranza. Primi impegno internazionale di elevato livello sarà la visita programmata del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump la prossima settimana.

La Camera alta ha votato a suo favore nel voto di ballottaggio dopo che Takaichi non ha raggiunto la maggioranza; è entrata formalmente in carica dopo aver incontrato l’imperatore.

L’ex batterista heavy metal era diventata il 4 ottobre capo del LDP, che ha governato quasi ininterrottamente per decenni ma sta perdendo consensi. Sei giorni dopo, il partito Komeito, a disagio per le opinioni conservatrici di Takaichi e per lo scandalo sui fondi neri del LDP, ha abbandonato la coalizione. Ciò ha costretto Takaichi a stringere un’alleanza con il partito riformista di destra Japan Innovation Party (JIP), firmato lunedì sera. Il JIP vuole azzerare l’aliquota dell’imposta sui consumi alimentari, abolire le donazioni a imprese e organizzazioni e ridurre il numero di parlamentari.

Takaichi si è impegnata a “rafforzare l’economia giapponese e a rimodellare il Giappone come un Paese responsabile per le generazioni future”.

I dettagli dei 500 miliardi di dollari di investimenti previsti dal Giappone nell’ambito dell’accordo commerciale con Washington non sono chiari.

Trump vuole anche che Tokyo blocchi le importazioni di energia dalla Russia e aumenti la spesa per la difesa.

Tra le altre numerose sfide di Takaichi c’è quella di invertire il declino della popolazione giapponese e di dare un po’ di slancio all’economia in stagnazione.

Essendo in minoranza in entrambe le camere del parlamento, la nuova coalizione avrà bisogno del sostegno di altri partiti per far approvare la legge. In passato Takaichi ha sostenuto un allentamento monetario aggressivo e un aumento della spesa pubblica, facendo eco al suo mentore, Shinzo Abe; facendo poi marcia indietro nella corsa alla leadership del partito.

Peri rapporti con Pechino, In precedenza aveva affermato che “il Giappone è completamente disprezzato dalla Cina” e che Tokyo deve “affrontare la minaccia alla sicurezza” rappresentata da Pechino.

Ma da allora ha attenuato la sua retorica sulla Cina e la scorsa settimana si è astenuta dal partecipare alle cerimonie al santuario Yasukuni, dove era stata una presenza fissa.

Takaichi sarà anche sotto pressione per risollevare le sorti del LDP dopo una serie di scarsi risultati elettorali che sono costati il ​​posto a Ishiba.

Tra i partiti minori che stanno guadagnando consensi c’è il populista Sanseito, che definisce l’immigrazione una “invasione silenziosa”.

