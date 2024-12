GIAPPONE. Sakè dallo spazio profondo 

Asahi Shuzo Co., società famosa per il suo sakè Dassai, ha annunciato un piano futuristico per produrre vino di riso sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel 2025, primo passo nella sua visione di produrre sulla Luna.

Il produttore di sakè con sede a Iwakuni, in collaborazione con Mitsubishi Heavy Industries Ltd. e l’Aichi Center for Industry and Science Technology, lancerà riso, muffa koji e lievito sulla ISS il prossimo anno; si tratta di un esperimento rivoluzionario sia nel mondo della produzione di birra che nell’esplorazione spaziale, come riporta The Asahi Shimbun.

L’ambizione dell’azienda va ben oltre. L’obiettivo finale di Asahi Shuzo è quello di stabilire una fabbrica di sakè sulla Luna, utilizzando l’acqua lunare per creare il suo sakè Dassai: “Il nostro obiettivo finale è produrre Dassai sulla Luna utilizzando l’acqua che si trova lì”, ha affermato l’azienda, sottolineando la sua visione a lungo termine della colonizzazione lunare.

Il progetto utilizzerà il modulo giapponese Kibo sulla ISS per avviare il processo di fermentazione. Gli astronauti mescoleranno gli ingredienti con l’acqua, preparando il terreno per un’esperienza di fermentazione unica in microgravità. La miscela verrà quindi sottoposta a un’agitazione automatica e al monitoraggio del livello di alcol, prima di essere congelata e riportata sulla Terra. Questo moromi, o sake non raffinato, verrà utilizzato per creare una singola bottiglia da 100 millilitri di “Dassai MOON–Space Brew”.

Questa bottiglia in edizione limitata, che avrà un prezzo di 100 milioni di yen, e dovrebbe catturare l’immaginazione del pubblico. Tutti i proventi andranno a sostenere progetti di sviluppo spaziale giapponesi, riporta BneIntelliNews, rafforzando l’impegno del Giappone nel promuovere la tecnologia spaziale. Asahi Shuzo ritiene che il sake, grazie al peso più leggero e al contenuto di acqua inferiore del riso rispetto all’uva, rappresenti un esperimento più fattibile della vinificazione nello spazio.

Avventurandosi oltre l’atmosfera terrestre, l’azienda nipponica mira a esplorare nuove frontiere per la produzione della birra, contribuendo anche allo sviluppo di tecnologie spaziali.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/