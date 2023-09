GIAPPONE. Previsti sempre meno lavoratori migranti, in primis dal Vietnam

Secondo le statistiche del Ministero della Giustizia giapponese, il numero di residenti stranieri in Giappone ha raggiunto i 3,07 milioni alla fine del 2022, superando per la prima volta i 3 milioni.

Con una varietà di status di residenza, la maggior parte di questi residenti contribuisce al mercato del lavoro giapponese. Tra questa forza lavoro straniera, 325.000 “tirocinanti tecnici” e 131.000 “lavoratori qualificati specifici” svolgono un ruolo significativo nel sostenere l’economia giapponese, riporta AT.

Entrambi gli status si basano sulla premessa di lavorare mentre si apprende un’abilità, ma è stato sostenuto che questi lavoratori vengono utilizzati come manodopera migrante a basso costo con scarso sostegno fornito per la formazione.

Nel 2019, la Bbc affermò che i lavoratori stranieri impiegati nell’ambito del programma di formazione per stagisti tecnici del Giappone venivano sfruttati, in settori in cui la manodopera scarseggiava, come la produzione di alimenti e bevande, il cucito, l’edilizia, la pulizia e l’agricoltura. La società giapponese dipende da 450.000 lavoratori stranieri per svolgere il lavoro che i giapponesi non vogliono fare.

Ad aprile 2023, un comitato governativo giapponese suggeriva che il programma dovesse essere abolito e sostituito con un nuovo sistema. Il comitato avrebbe presentato il suo rapporto finale al governo entro la fine dell’anno e si prevede che un nuovo sistema sarà lanciato nel 2024.

Il Vietnam è la principale fonte di manodopera migrante, rappresentando il 54% dei tirocinanti tecnici e il 59% dei lavoratori qualificati specifici. Negli ultimi dieci anni, il numero dei residenti vietnamiti – non solo dei lavoratori migranti – è aumentato di quasi dieci volte, arrivando a 490.000.

Si prevedeva che il Vietnam avrebbe continuato a essere la principale fonte di lavoratori migranti in Giappone. Ma la situazione è cambiata con il rapido deprezzamento dello yen giapponese, che ha raggiunto il minimo di 32 anni di 150 yen per dollaro USA nell’ottobre 2022.

Anche il deprezzamento dello yen rispetto al dong vietnamita ha subito un’accelerazione e gli stipendi ricevuti dai lavoratori migranti vietnamiti sono diminuiti almeno del 10-20%.

Ma per alcuni lavoratori vietnamiti, il cui salario medio mensile a casa è attualmente intorno ai 200-300 dollari, il Giappone – dove i salari non aumentano da 30 anni – è ancora un’opzione attraente.

Sulla base dei salari medi annunciati dall’Ufficio statistico generale del Vietnam e dei salari medi per i tirocinanti tecnici e i lavoratori qualificati specificati annunciati dal Ministero della sanità, del lavoro e del welfare giapponese, si può prevedere che il divario salariale tra gli stipendi giapponesi e vietnamiti diminuirà ulteriormente.

Se nel 2021, il salario mensile medio per determinati lavoratori qualificati in Giappone era 9,7 volte superiore a quello del Vietnam, e per i tirocinanti tecnici era 8,2 volte superiore, si prevede che nel 2025, scenderà rispettivamente a 5,9 volte e 5,1 volte rispetto ai dati del Vietnam; e quindi nel 2031, secondo le proiezioni, il salario mensile medio per determinati lavoratori qualificati e tirocinanti tecnici scenderà rispettivamente a 3,4 e 3 volte.

È probabile, quindi, che il 2031 segnerà un punto di svolta in cui i lavoratori vietnamiti non vedranno più il Giappone come un’attraente fonte di reddito. I costi associati alla migrazione non varranno più la pena poiché gli stipendi in Giappone saranno solo circa tre volte superiori ai livelli locali.

Vivere in Giappone è costoso: circa quattro volte più alto che in Vietnam, a partire dal 2023. Lo stipendio medio mensile dei lavoratori migranti è di circa 180.000 yen, ma dal 40 al 50% di questo è coperto dai costi delle rette dei dormitori, delle tasse , assicurazione sociale e altre detrazioni.

È necessario adottare misure specifiche per garantire il flusso continuo di manodopera migrante, essenziale per sostenere l’economia giapponese. Il primo è eliminare i broker: un lavoratore vietnamita migrante in Giappone prende in prestito circa 1 milione di yen da intermediari per pagare le spese di viaggio.

Gli aspetti della formazione e del ricollocamento sono poi ai minimi termini, quindi venendo meno lo stimolo economico, i vietnamiti potrebbero considerare l’opzione nipponica non più fattibile.

Maddalena Ingrao