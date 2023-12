GIAPPONE. Patriot nipponici per aiutare l’Ucraina… indirettamente

Il Giappone prenderà in considerazione la possibilità di consentire agli Stati Uniti di fornire missili Patriot di fabbricazione giapponese all’Europa e altrove, una mossa che potrebbe aiutare indirettamente l’Ucraina nella sua guerra contro la Russia.

Il governo giapponese aggiornerà le linee guida sulle esportazioni della Difesa, consentendo le spedizioni di missili e altre attrezzature realizzate su licenza ai paesi in cui hanno sede i titolari dei brevetti. Attualmente, solo i componenti delle apparecchiature autorizzate possono essere inviati negli Stati Uniti, riporta Nikkei.

Il Giappone consentirà inoltre ai paesi destinatari di trasferire attrezzature a paesi terzi previa approvazione, ad eccezione di quelli attivamente coinvolti in un conflitto armato, come Ucraina e Israele.

Anche se ciò non consentirebbe a Washington di inviare direttamente a Kiev missili Patriot di fabbricazione giapponese, darebbe agli Stati Uniti più spazio per continuare a fornire all’Ucraina armi di fabbricazione americana.

Come primo passo, il Consiglio di sicurezza nazionale del Giappone dovrebbe approvare le spedizioni di missili Patriot negli Stati Uniti già quest’anno. Washington ha richiesto le spedizioni poiché le sue scorte si stanno esaurendo.

I missili Patriot sono attualmente utilizzati da Ucraina, Israele e Taiwan. Con le scorte statunitensi rifornite con missili Patriot di fabbricazione giapponese, Washington potrebbe continuare ad equipaggiare l’Ucraina e altri paesi. Ciò consente al Giappone di aiutare indirettamente l’Ucraina.

In risposta alle richieste della NATO, il Giappone valuterà quindi la possibilità di approvare il trasferimento dei missili Patriot di fabbricazione giapponese da parte degli Stati Uniti a un paese terzo. Prenderà una decisione definitiva l’anno prossimo e stabilirà un calendario basato sulle esigenze specifiche degli Stati Uniti e di altri partiti.

I missili potrebbero essere inviati a paesi come la Polonia, che confina con l’Ucraina e, come molti altri paesi europei, ha ampliato il proprio arsenale in risposta alla guerra in Ucraina.

Il Giappone mira ad aumentare i contributi alla sicurezza e a rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti e la NATO alla luce delle crescenti sfide alla sicurezza nell’Asia orientale.

La Cina sta espandendo rapidamente le sue capacità militari mentre la Corea del Nord fa avanzare le sue tecnologie nucleari e missilistiche. Cina e Russia stanno conducendo attività militari congiunte nelle acque e nei cieli vicino al Giappone.

L’Asia orientale non ha un’alleanza di sicurezza regionale paragonabile alla NATO. Se dovesse scoppiare una crisi nello Stretto di Taiwan o altrove nella regione, il Giappone dovrebbe assicurarsi la cooperazione individuale degli Stati Uniti e di altri partner. Un partenariato più forte con i membri della NATO è considerato da Tokyo fondamentale per garantirsi sostegno durante una crisi.

I missili Patriot sono stati sviluppati dagli appaltatori della difesa statunitense Lockheed Martin e RTX, ex Raytheon Technologies. Mitsubishi Heavy Industries li produce su licenza in Giappone.

I missili terra-aria Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) hanno una gittata di oltre 100 chilometri. I PAC-3, progettati per intercettare i missili balistici, hanno una portata più breve, ma possono operare ad altitudini più elevate e con migliore precisione.

Si prevede che il Giappone esporterà i missili per circa 500 milioni di yen ciascuno. Il Giappone vede maggiori spedizioni di prodotti con licenza che aumentano i profitti anche per le aziende giapponesi.

Tokyo ha già esportato sistemi di allarme radar non letali nelle Filippine. I missili Patriot sarebbero la prima esportazione di equipaggiamenti letali finiti, segnando un punto di svolta nella politica di esportazione della difesa.

Un gruppo di lavoro guidato dal Partito Liberal Democratico al potere e dal partner della coalizione Komeito ha pubblicato a dicembre raccomandazioni riguardanti le esportazioni della Difesa. Ha chiesto che il Consiglio di sicurezza nazionale deliberi sulle proposte di trasferimento di attrezzature di fabbricazione giapponese verso un paese terzo, come farebbe per le esportazioni dirette. Ha inoltre esortato il Consiglio a coordinarsi preventivamente con la coalizione di governo.

Molti nel Komeito vogliono spiegazioni chiare da parte del governo riguardo ai trasferimenti di attrezzature letali. La comunicazione del primo Ministro Fumio Kishida e degli altri funzionari sarà fondamentale per evitare crisi politiche.

I missili Patriot sono importanti anche per la difesa del Giappone, ad esempio per intercettare potenziali lanci di missili balistici da parte della Corea del Nord. Poiché il Giappone ha solo una piccola eccedenza di questi missili, dovrà adottare misure per garantire che le esportazioni non incidano sulla deterrenza.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/