GIAPPONE. Panasonic lascia Tesla

Panasonic ha venduto la sua intera partecipazione in Tesla, un cliente chiave per le batterie; si tratta di una partecipazione che valeva circa 400 miliardi di yen lo scorso anno fiscale.

Stando a quanto ripota Nikkei, la mossa dà all’azienda giapponese miliardi di dollari per finanziare nuovi investimenti strategici, come l’acquisto da 7,1 miliardi di dollari della società di software statunitense Blue Yonder.

Panasonic ha notificato a Tesla la vendita di azioni e continuerà a fornire batterie per veicoli elettrici alla casa automobilistica statunitense.

Dopo che Nikkei ha riportato la vendita delle azioni il 25 giugno, il prezzo delle azioni di Panasonic è balzato del 4,53% nella sessione mattutina.

Dopo aver firmato il suo primo contratto di fornitura con Tesla nel 2009, Panasonic ha acquistato azioni della casa automobilistica nel 2010, subito dopo la sua offerta pubblica iniziale sul Nasdaq. La mossa ha dato a Tesla un prezioso sostegno finanziario, mentre segnava un passo avanti per l’espansione del business delle batterie auto di Panasonic.

La società giapponese ha acquistato circa 1,4 milioni di azioni a 21,15 dollari l’una. Il suo rapporto annuale sui titoli per l’anno terminato a marzo 2020 ha messo il valore di mercato della sua partecipazione a 81 miliardi di yen, pari a 730 milioni di dollari.

Il prezzo di Tesla ha iniziato a salire nella primavera del 2020, raggiungendo 900 dollari per azione a un certo punto, nove volte il suo valore alla fine di quel marzo dopo aver tenuto conto di diversi fattori come un frazionamento azionario.

La vendita aiuta a soddisfare il crescente appetito di capitale di Panasonic. Oltre a un accordo da 7,1 miliardi di dollari per acquistare lo sviluppatore di software della catena di approvvigionamento statunitense Blue Yonder, annunciato in aprile, l’azienda continua a investire nella crescita delle sue operazioni di batterie auto.

Tutte le azioni Tesla detenute da Panasonic sono state vendute entro la fine di marzo. Il guadagno ha rappresentato gran parte dei 429,9 miliardi di yen in «proventi dalla vendita e rimborso di investimenti» nelle dichiarazioni consolidate dei flussi di cassa della società per quell’anno fiscale, in aumento di circa 380 miliardi di yen rispetto all’anno precedente.

Maddalena Ingrao