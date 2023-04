GIAPPONE. Osaka ospiterà il primo casinò nipponico

Il governo giapponese ha approvato venerdì 14 aprile il suo primo casinò, facendo un passo avanti verso lo sviluppo di una nuova fonte di turismo. Il casinò si concentrerà sull’attrazione di turisti nazionali, mentre altri casinò asiatici lottano per riprendersi dal calo di visitatori cinesi dopo la pandemia.

Il resort integrato, che dovrebbe includere un casinò, un centro conferenze, una sala espositiva, un hotel e un teatro, potrebbe aprire i battenti già nell’autunno del 2029, riporta Nikkei. Un gruppo di esperti del ministero avrebbe recentemente stabilito che la proposta del governo della città e della prefettura di Osaka soddisfa tutti i requisiti necessari.

I due governi hanno presentato una proposta nell’aprile 2020 per la struttura, che si trova su un sito di circa 492.000 metri quadrati. Si prevede che attirerà 20 milioni di ospiti e genererà entrate per 520 miliardi di yen all’anno.

Questa decisione arriva mentre altre importanti destinazioni del gioco d’azzardo in Asia, in particolare Singapore e Macao, lottano con le conseguenze della politica cinese zero-Covid. Sebbene il governo cinese abbia abbandonato la politica alla fine dello scorso anno, il numero di ricchi uomini d’affari cinesi che visitano le città non è tornato ai livelli pre-pandemici.

Il primo Ministro Fumio Kishida ha dichiarato in un incontro che «il resort integrato è importante per attirare molti turisti, sia nazionali che internazionali, e per perseguire l’obiettivo di essere una nazione orientata al turismo». Il resort utilizzerà un programma di fidelizzazione per attirare clienti da tutta Osaka. L’idea è quella di «lavorare sui contributi per la promozione dei consumi nelle regioni dell’hinterland del resort integrato», secondo un rapporto della prefettura di Osaka.

L’operatore di Resorts World Sentosa, Genting Singapore, ha visto il suo utile netto salire a 340 milioni di dollari di Singapore nel 2022, con un aumento dell’86% rispetto all’anno precedente. Anche se il peggio sembra essere passato, i profitti della società hanno recuperato solo la metà del livello precedente alla pandemia.

L’Asia e i suoi casinò «dipendono fortemente dai turisti cinesi e stanno mostrando una ripresa relativamente lenta rispetto a città come Las Vegas», ha affermato la Yasuda Women’s University. Osaka potrebbe avere un vantaggio su questo punto. Secondo una proiezione della prefettura, circa il 70% dei visitatori previsti per il resort nei primi tre anni sarà nazionale. Osaka ospita attrazioni come gli Universal Studios Japan ed è a meno di un’ora di distanza da Kyoto, un luogo molto amato dai turisti.

Tuttavia, il primo casinò del Giappone potrebbe dover affrontare sfide più impegnative nel lungo periodo. L’invecchiamento della popolazione del Paese porterà a un graduale declino del numero di visitatori: città come Las Vegas hanno cercato di diversificare le entrate dal gioco d’azzardo per attrarre una gamma più ampia di consumatori.

I piani per il primo casinò della nazione sono iniziati nel 2013, quando l’allora primo ministro Shinzo Abe e l’opposizione regionale Japan Innovation Party hanno unito le forze per sfruttare Yumeshima, un’isola artificiale. Il piano originale per l’isola prevedeva che ospitasse il villaggio degli atleti per le Olimpiadi del 2008, ma Osaka perse la sua candidatura per ospitare l’evento.

In passato il Giappone non ha avuto casinò a causa dell’opposizione di una parte significativa dell’opinione pubblica giapponese, che sostiene che il gioco d’azzardo legale aprirebbe la strada alla corruzione e creerebbe rischi di disastro finanziario per le famiglie. I politici favorevoli ai casinò hanno ribattuto che, se adeguatamente regolamentato, il gioco d’azzardo può portare vitalità economica sotto forma di turismo.

Le forme legali di gioco d’azzardo in Giappone, come le corse di cavalli o di barche, sono gestite da un ente statale e sono strettamente regolamentate.

Un sondaggio Nikkei di aprile ha rilevato che il 45% dei residenti di Osaka era favorevole al resort integrato nella prefettura, contro il 38% di contrari.

I promotori del casinò di Osaka hanno anche cercato di allontanare le organizzazioni criminali. La Japan Casino Regulatory Commission, istituita per regolamentare i resort integrati, ha vietato ai membri attuali o recenti di organizzazioni criminali di partecipare alla gestione dei casinò.

Potrebbero esserci altri rivali asiatici all’orizzonte. Anche la Thailandia ha fatto dei passi avanti verso l’apertura di casinò. Sebbene la crescente nazione del Sud-Est asiatico non sia riuscita finora a legalizzare i casinò, Las Vegas Sands è tra gli operatori del settore con un occhio al mercato.

Tommaso Dal Passo