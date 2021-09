GIAPPONE. Nuovo record per il bilancio della Difesa

Il ministero della Difesa giapponese, nonostante la crisi politica, ha chiesto una cifra record di 5,4 trilioni di yen per l’anno fiscale 2022, che inizia il 1° aprile, anche se il bilancio federale totale del paese potrebbe superare 111 milioni di miliardi di yen, riporta Kyodo.

Il budget del ministero della Difesa per il 2022 sarà del 2,6% superiore al record di 5,3 trilioni di yen stanziati nel budget iniziale per l’anno fiscale 2021. Allo stesso tempo, se il bilancio totale del Giappone per l’anno fiscale 2022 supererà i 1.01 trilioni di dollari, il prossimo anno sarà il quarto anno di fila che il bilancio del paese supererà la soglia dei 100 trilioni di yen, prosegue Kyodo.

Il ministero della Difesa giapponese ha chiesto 130,0 miliardi di yen per l’acquisto di più avanzati caccia stealth F-35. Altri 10,2 miliardi di yen sono stati richiesti per navi da trasporto «per sostenere le operazioni di difesa delle isole remote», ha detto Kyodo, specificando che le isole in questione sono le contese isole Senkaku, riporta Sputnik.

Il bilancio militare per il 2022 potrebbe superare i 5,4 trilioni di yen, dato che la somma iniziale richiesta non include le spese legate all’accoglienza delle basi militari statunitensi e i costi di aggiornamento di 70 jet da combattimento F-15.

Dal 1990, la spesa militare del Giappone non ha superato l’uno per cento del suo Pil. Tuttavia, il bilancio annuale della difesa del paese è aumentato costantemente negli ultimi nove anni.

Le punte di diamante della forze armate nipponiche sono fondamentalmente 4, riporta Politico.

I sottomarini giapponesi della classe Soryu sono tra i più avanzati sottomarini d’attacco non nucleari del mondo. Dislocando 4.100 tonnellate sommerse, i sottomarini possono fare 13 nodi in superficie e fino a 20 nodi sommersi. Quattro sistemi di propulsione Stirling indipendenti dall’aria permettono alla classe Soryu di rimanere sott’acqua molto più a lungo della maggior parte dei sottomarini diesel elettrici.

I caccia F-15J della Air Self Defense Force. Il bimotore F-15J è la versione giapponese dell’americano F-15 Eagle, con piccole differenze, ed è prodotto a livello nazionale dalla Mitsubishi Heavy Industries.

I due cacciatorpediniere della classe Atago sono i più capaci combattenti di superficie del Giappone, arsenali galleggianti progettati per affrontare una varietà di missioni. Con 10.000 tonnellate a pieno carico, i cacciatorpediniere Atago pesano quanto gli incrociatori giapponesi della Seconda guerra mondiale. Il sistema radar Aegis, progettato dagli Stati Uniti, ne fa una potente piattaforma mobile di difesa aerea, capace di abbattere aerei e missili balistici.

Le navi della classe Izumo seguono a ruota. Con 27.000 tonnellate a pieno carico e più di 800 piedi di lunghezza, i cacciatorpediniere classe Izumo sono le più grandi navi militari costruite dal Giappone del Dopoguerra. Ufficialmente una “portaelicotteri di tipo scorta/cacciatorpediniere”, di fatto una portaerei per velivoli a decollo verticale, Izumo è stata costruita nei cantieri Japan Marine United a Yokohama e dovrebbe entrare a far parte della flotta nel marzo 2015. Saranno costruiti due cacciatorpediniere Izumo, mentre la seconda nave non ha ancora un nome.

