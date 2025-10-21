GIAPPONE. nuovi sommergibili e missili per combattere le mire di Pechino 

Il 6 ottobre scorso, il ministero della Difesa giapponese ha annunciato la firma di un contratto con la Mitsubishi Heavy Industries per la produzione in serie di due nuovi sistemi missilistici progettati per rafforzare la cosiddetta ” capacità di difesa stand-off ” del Paese. Tra questi figurano una versione lanciabile da sottomarini di classe Taigei e una variante navale migliorata del missile antinave Tipo 12.

Secondo il comunicato ufficiale, il contratto per la produzione in serie del missile lanciato da tubi lanciasiluri ha un valore di circa 2,9 miliardi di yen, pari a circa 19 milioni di dollari, mentre il contratto per il missile lanciato da nave di Tipo 12 ha un valore di 25 miliardi di yen, 164,2 milioni di dollari. Il Ministero ha indicato che quest’ultimo sistema dovrebbe entrare in servizio durante l’anno fiscale 2027, mentre la data di entrata in servizio del modello sottomarino non è stata ancora rivelata, riporta ZM.

Lo sviluppo di queste versioni mira ad accelerare l’integrazione di missili “nazionali” a lungo raggio in grado di attaccare obiettivi oltre la portata delle forze nemiche. “Continueremo a promuovere l’acquisizione di vari missili stand-off e a lavorare per il rapido sviluppo di questa capacità difensiva”, ha affermato il Ministero della Difesa nella sua nota.

La decisione fa parte di una strategia più ampia volta a prevenire o neutralizzare potenziali incursioni a lungo raggio, rafforzando la capacità di deterrenza del Giappone. Questi missili si uniscono ad altri sistemi in fase di sviluppo, come la versione terrestre migliorata del Tipo 12 e il missile ipersonico a planata rapida destinato alla difesa delle isole remote.

Parallelamente, la Forza di Autodifesa Marittima continua ad ampliare la sua flotta di sottomarini d’attacco classe Taigei. A marzo di quest’anno, la forza ha ufficialmente messo in servizio la sua quarta unità, il JS Raigei (SS 516), durante una cerimonia presso il cantiere navale Kawasaki Heavy Industries di Kobe. L’unità è stata assegnata alla 1ª Divisione Sottomarini della 1ª Flottiglia Sottomarini con sede a Kure, nella prefettura di Hiroshima. Il Raigei è stato varato nell’ottobre 2023 e da allora è stato sottoposto a prove di navigazione e di sistema prima della sua entrata in servizio.

La classe Taigei, a propulsione convenzionale, rappresenta la generazione più moderna di sottomarini giapponesi. Inizialmente composta da cinque unità, la produzione è stata ampliata per includere un secondo lotto al fine di rafforzare le capacità di guerra sottomarina del Paese.

Il nuovo missile Tipo 12, presentato ufficialmente durante le esercitazioni Fuji Firepower 2025 nella prefettura di Shizuoka, ha una gittata fino a 1.200 chilometri, una distanza considerevolmente maggiore rispetto alle versioni precedenti, che avevano una gittata di circa 200 chilometri. Incorpora inoltre caratteristiche stealth che ne rendono difficile il rilevamento. La versione terrestre, montata su un veicolo a otto ruote, è stata progettata principalmente per contrastare le attività navali cinesi nella regione.

Secondo le autorità giapponesi, le varianti navali e sottomarine del missile saranno pronte entro il 2026, mentre una versione aria-superficie è prevista per il 2028. Con la loro implementazione, i sottomarini d’attacco di classe Taigei avranno una capacità di proiezione notevolmente ampliata, consolidando la posizione del Giappone come uno dei paesi tecnologicamente più avanzati nei sistemi di difesa marittima nella regione indo-pacifica.

Tommaso Dal Passo

