GIAPPONE. Modificata la legge di successione imperiale 

Il governo giapponese ha approvato martedì un disegno di legge per la revisione di una legge volta a garantire la sostenibilità del sistema della famiglia imperiale, in un contesto di preoccupazione per la riduzione del numero dei suoi membri, pur mantenendo il sistema imperiale basato sulla successione maschile e paterna, nonostante il numero decrescente di successori.

La coalizione di governo, composta dal Partito Liberal Democratico del Primo Ministro Sanae Takaichi e dal suo partner minore, il Partito dell’Innovazione Giapponese, punta a promulgare il disegno di legge di revisione della Legge sulla Casa Imperiale del 1947 entro il 17 luglio, data di chiusura dell’attuale sessione parlamentare, riporta Kyodo.

I due pilastri del disegno di legge sono: consentire alla famiglia imperiale di adottare uomini di età pari o superiore a 15 anni, discendenti per linea maschile da imperatori di 11 ex rami secondari, e permettere alle donne della famiglia imperiale di conservare il loro status imperiale anche dopo aver sposato cittadini comuni.

La legislazione introdurrebbe un’eccezione per tali adozioni maschili rispetto all’attuale articolo di legge che vieta l’adozione. Pur vietando ai membri adottati di diventare imperatori, la proposta consentirebbe ai loro discendenti maschi di ascendere al Trono del Crisantemo.

La proposta, che riflette la posizione conservatrice del Partito Liberal Democratico (PLD), potrebbe incontrare l’opposizione nelle prossime sedute della Dieta, dato che la modifica del sistema di successione imperiale è stata a malapena discussa durante una riunione interpartitica sulla revisione della legge.

Durante la riunione, i presidenti e i vicepresidenti della Camera dei Rappresentanti e della Camera dei Consiglieri hanno ascoltato le opinioni di tutti i 13 partiti e gruppi di entrambe le camere prima di elaborare il loro “consenso”, che ha costituito la base della bozza di legge.

La proposta di legge non menziona se consentire alle donne o a coloro che discendono da un imperatore per via matrilineare di salire al trono, un’idea che ha riscosso un ampio sostegno pubblico.

Secondo la legge attuale, solo i maschi discendenti da un imperatore per parte di padre possono salire al trono, mentre le donne perdono il loro status imperiale con il matrimonio. Sia il numero di eredi idonei che quello dei membri della famiglia imperiale sono in calo. Ci sono solo tre eredi dell’imperatore Naruhito, 66 anni: suo fratello minore, il principe ereditario Fumihito, 60 anni, suo nipote, il principe Hisahito, 19 anni, e suo zio, il principe Hitachi, 90 anni.

Gli 11 rami della famiglia imperiale condividono con essa un antenato comune vissuto circa 600 anni fa.

Nel 1947, 51 membri degli 11 rami furono privati ​​del loro titolo reale, mentre le tre famiglie dei fratelli dell’imperatore Hirohito, noto postumo come imperatore Showa, mantennero il loro status sotto l’occupazione guidata dagli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Le due proposte di revisione furono originariamente presentate nel 2021 da una commissione governativa. Tuttavia, non affrontarono la questione della successione al trono per le donne o per i discendenti di un imperatore per via femminile, affermando che era prematuro approfondire l’argomento.

Nel frattempo, secondo un sondaggio di Kyodo News condotto a maggio, l’83% degli intervistati si dichiara favorevole all’idea di un’imperatrice.

Antonio Albanese

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