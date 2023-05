GIAPPONE. L’Ucraina chiede azioni decisive al G7 contro la minaccia nucleare

I leader del G7 devono condannare qualsiasi minaccia di usare armi nucleari e promettere “azioni decisive” contro una simile mossa quando terranno un vertice la prossima settimana nella città di Hiroshima, ha detto l’ambasciatore dell’Ucraina in Giappone.

La tensione nucleare è aumentata dall’inizio del conflitto con l’Ucraina, poiché il presidente Vladimir Putin ha ripetutamente avvertito che la Russia è pronta a usare il suo arsenale nucleare, se necessario, per difendere la sua “integrità territoriale”, riporta Reuters.

Sergiy Korsunsky ha anche detto a Reuters che le condizioni intorno alla centrale nucleare di Zaporizhia si sono rapidamente deteriorate, una situazione che il capo dell’Osservatorio nucleare delle Nazioni Unite ha avvertito nel fine settimana essere diventata “potenzialmente pericolosa”.

«Dovrebbe essere una dichiarazione molto chiara, in particolare da parte delle potenze nucleari del G7, che l’uso di armi nucleari o il terrorismo nucleare non saranno tollerati e saranno affrontati con azioni quasi decisive da parte delle grandi potenze», ha affermato.

I commenti dell’inviato sono giunti mentre la Russia ha lanciato droni, missili e attacchi aerei sulla capitale ucraina, Kiev, e su altre città. Il Presidente ucraino Volodomyr Zelenskiy parteciperà in collegamento video al G7 che si terrà dal 19 al 21 maggio a Hiroshima, la prima città al mondo a subire un bombardamento atomico nel 1945, aggiungendo così un significato al messaggio del suo Paese.

«È molto importante che il vertice, in presenza di una reale minaccia di terrorismo nucleare, si svolga a Hiroshima», ha aggiunto Korsunsky.

Korsunsky ha chiesto che i colloqui del G7 sulla sicurezza nucleare e sull’architettura globale, dato che sia l’Associazione Internazionale per l’Energia Atomica che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non hanno potere.

«Forse dovrebbero essere prese ulteriori decisioni» su un nuovo sistema, ha aggiunto.

«Crediamo che tra i G7 ci debba essere consenso se vogliamo un sistema di sicurezza internazionale più ampio per proteggere qualsiasi Paese del mondo. Non stiamo parlando solo dell’Ucraina».

L’altra grande speranza dell’Ucraina è che il vertice discuta gli sforzi per la ricostruzione – in cui Korsunsky spera che il Giappone possa giocare un ruolo chiave, alla luce della sua esperienza nella ricostruzione dopo i disastri – in particolare utilizzando i beni russi congelati per farlo.

A febbraio, l’Unione Europea ha dichiarato di aver formato un gruppo ad hoc per valutare la possibilità di utilizzare i fondi russi congelati per la ricostruzione dell’Ucraina.

La settimana scorsa, il primo ministro belga Alexander De Croo ha dichiarato che il suo governo stava esaminando come i beni russi potessero essere utilizzati per aiutare lo sforzo bellico dell’Ucraina.

Maddalena Ingroia