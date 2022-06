GIAPPONE. L’Hinomaru alla conquista dello spazio profondo

È molto probabile che il programma spaziale degli Stati Uniti aumenti la sua cooperazione nell’area Asia-Pacifico, soprattutto con il Giappone, nel tentativo di contrastare le aspirazioni spaziali della Cina.

La cooperazione spaziale è anche stata nell’agenda dell’incontro recente tra il presidente Joe Biden e il primo ministro Fumio Kishida a Tokyo. Il Giappone ha dichiarato che spera di portare uno dei suoi astronauti sulla superficie lunare, nell’ambito del programma Nasa Artemis per riportare gli esseri umani sulla Luna.

Un astronauta giapponese sarebbe il primo cittadino non statunitense a camminare sulla superficie lunare. Il Giappone ha un vasto programma spaziale, incentrato principalmente sullo sviluppo di vettori e sonde di esplorazione, ma non ha un programma di volo umano e si è affidato agli Stati Uniti e alla Russia per portare i suoi astronauti nello spazio.

Gli alleati hanno annunciato i progressi del programma Artemis e hanno confermato l’intenzione di includere un astronauta giapponese su Deep Space Gateway, un avamposto umano vicino alla Luna.

Le ambizioni e gli investimenti del Giappone sono stati accolti con favore dagli Stati Uniti, che cercano di tenere testa alla Cina in una potenziale nuova corsa allo spazio. Pechino prevede di completare la sua prima stazione spaziale entro la fine di quest’anno.

L’anno scorso l’Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale, Jaxa, ha riaperto il reclutamento di astronauti per la prima volta in più di un decennio, al fine di ravvivare il suo pool di astronauti in via di invecchiamento.

La Jaxa aiuterà l’Agenzia spaziale europea, Esa, a costruire il modulo habitat principale dell’avamposto lunare orbitante Deep Space Gateway, che sarà utilizzato per gli sbarchi sulla Luna. Il Giappone ha anche costruito il modulo sperimentale Kibo sulla Stazione Spaziale Internazionale e le missioni di rifornimento sono state portate nello spazio dai suoi razzi di lancio pesanti.

L’industria aerospaziale giapponese è stata smantellata alla fine della Seconda guerra mondiale, ma ha favorito una rinascita grazie a pesi massimi industriali come Mitsubishi Heavy Industries e Mitsubishi Electric. I razzi MHI lanciati dal centro spaziale di Tanegashima, al largo dell’isola sudoccidentale di Kyushu, hanno consegnato carichi utili, tra cui i satelliti Michibiki che hanno rafforzato il sistema Gps statunitense in Asia.

Il lancio del nuovo razzo H3, sviluppato da MHI e JAXA, è stato ritardato all’inizio dell’anno a causa di problemi al motore. Il Giappone mira anche a coltivare la sua scena di startup spaziali con imprese come la società di rimozione dei detriti Astroscale e Ispace, che sta sviluppando lander e rover per l’esplorazione lunare.

Il miliardario Yusaku Maezawa è diventato il primo passeggero privato a visitare la ISS in più di un decennio dopo il lancio su un razzo Soyuz a dicembre 2021.

Lucia Giannini