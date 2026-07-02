GIAPPONE. Le SDF sono a corto di uomini. Senza reclute la nuova postura nipponica è zoppa

Il 15 giugno, la parlamentare giapponese dell’opposizione Chikage Koga ha affermato, durante una riunione di commissione alla Camera alta, che i figli di famiglie economicamente svantaggiate si arruolano nelle Forze di Autodifesa (SDF), mentre i figli di famiglie benestanti no. Il Ministro della Difesa Shinjiro Koizumi ha protestato, definendo l’affermazione discriminatoria e inaccettabile. Koga ha ritirato il commento e si è scusata, e il suo stesso Partito Democratico Costituzionale ha emesso un rimprovero.

Sebbene l’affermazione non fosse ben supportata dalle prove disponibili, la controversia che ne è seguita ha distolto l’attenzione da un problema reale: la scarsità di arruolamenti, riporta AT.

L’affermazione di Koga ricorda un argomento più comune negli Stati Uniti, a volte chiamato “leva per povertà”, ovvero l’idea che l’esercito arruoli in modo sproporzionato i giovani con poche altre alternative. Non vi sono prove che le Forze di Autodifesa siano composte principalmente da persone economicamente svantaggiate. Su questo punto, Koizumi ha ragione.

Tuttavia, la carenza di reclute è grave. Secondo i dati del Ministero della Difesa, le SDF hanno arruolato 9.959 nuove reclute nell’anno fiscale 2023, appena il 51% dell’obiettivo di 19.598, il tasso più basso mai registrato e in calo rispetto al 66% dell’anno precedente. La carenza è stata resa ancora più evidente dalle ambizioni del governo stesso: l’obiettivo era stato innalzato rispetto ai precedenti 11.758, in linea con la spinta al rafforzamento della difesa nazionale, eppure il numero effettivo di reclute è diminuito di quasi 1.800 unità. Il divario era più ampio ai livelli più bassi delle forze armate. Tra il personale arruolato a tempo determinato, che presta servizio come soldato semplice o equivalente dopo un corso di addestramento di tre mesi, ne sono stati reclutati solo 3.221 a fronte di un obiettivo di 10.628, con un tasso di circa il 30%. Il reclutamento di candidati per il percorso da sottufficiale è stato più consistente, con 4.969 reclute a fronte di un obiettivo di 7.230, pari al 69%.

Queste lacune riflettono un vincolo di lungo periodo: la popolazione di età compresa tra i 18 e i 26 anni, il principale bacino di reclutamento, è diminuita di circa il 40% in tre decenni, passando da 17,4 milioni nel 1994 a 10,2 milioni nel 2024. Ma il problema è più profondo di quanto non riguardi la demografia e la concorrenza sul mercato del lavoro. Anche i fattori culturali e istituzionali sono importanti. Poiché le giovani generazioni attribuiscono maggiore valore all’autonomia individuale, all’equilibrio tra vita professionale e privata e alla flessibilità di carriera, i giovani potrebbero trovare meno attraente rispetto al passato la rigida gerarchia delle Forze di Autodifesa, le richieste di disciplina collettiva e l’enfasi sul sacrificio e sul dovere.

Allo stesso tempo, l’attrattiva delle SDF è stata offuscata da una serie di scandali sessuali e di nonnismo. Un paradosso ancora più profondo risiede nel divario tra il rispetto che l’opinione pubblica nutre per le SDF e la disponibilità ad arruolarsi. Nei primi decenni del dopoguerra, le forze armate erano viste con sospetto e a volte con aperta ostilità, coinvolte in una lunga disputa sulla loro stessa costituzionalità ai sensi dell’articolo 9, che ripudia la guerra. I critici le definivano “ladri di tasse”. Nei decenni successivi, tuttavia, soprattutto grazie al loro lavoro di soccorso in caso di calamità, la considerazione pubblica per le Forze di Autodifesa è costantemente migliorata e il rispetto per l’istituzione è ora ampiamente condiviso.

In un sondaggio governativo pubblicato nel gennaio 2026, le impressioni favorevoli sulle SDF hanno superato il 90% e il soccorso in caso di calamità è rimasto il ruolo che il pubblico associa maggiormente ad esse, citato dall’88,3% degli intervistati. Ma l’ammirazione non si è tradotta in arruolamento. In un sondaggio WIN/Gallup International del 2024, solo il 9% dei giapponesi ha dichiarato di essere disposto a combattere per il proprio paese, una delle percentuali più basse tra tutti i paesi intervistati e ben al di sotto della media globale di circa il 50%.

Questo divario è importante perché il Primo Ministro Sanae Takaichi sta spingendo il Giappone verso una postura di difesa più ambiziosa aumentando la spesa per la difesa verso il 2% del PIL prima del previsto, ampliando le capacità di attacco a lungo raggio, prendendo in considerazione revisioni alla costituzione del paese e i documenti chiave della strategia di sicurezza, nonché l’assunzione di un ruolo più attivo nella sicurezza regionale in risposta al deterioramento del contesto di sicurezza nell’Asia orientale.

Tuttavia, l’equipaggiamento non può sostituire il personale. Nel dicembre 2024, il gabinetto dell’allora Primo Ministro Shigeru Ishiba ha adottato una politica di base per aumentare gli stipendi delle Forze di Autodifesa e migliorare le condizioni di lavoro, collegando esplicitamente queste riforme alle difficoltà di reclutamento.

Nel lungo periodo, il Giappone potrebbe anche dover ampliare la propria base di reclutamento, incrementando il ruolo delle donne, aprendo ulteriormente le opportunità per i recluti più anziani e sfruttando maggiormente il talento civile specializzato in settori emergenti della difesa come la difesa cibernetica, l’analisi dell’intelligence e i sistemi senza pilota.

La sfida del reclutamento militare in Giappone è plasmata da molteplici fattori: declino demografico, intensa concorrenza sul mercato del lavoro, cambiamenti generazionali verso l’autonomia individuale, l’equilibrio tra vita professionale e privata e la flessibilità di carriera, nonché scandali istituzionali che hanno eroso la fiducia nelle forze armate stesse.

Senza una solida base di personale, il rafforzamento voluto da Takaichi rischia di rivelarsi inefficace: una forza equipaggiata per un ruolo più impegnativo, ma incapace di svolgerlo appieno, ampliando il divario tra ambizione strategica e realtà operativa in un momento di crescente insicurezza regionale.

Antonio Albanese

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