GIAPPONE. Il cannone elettromagnetico rivoluziona la guerra navale 

Il Giappone ha utilizzato in mare il primo cannone elettromagnetico montato su una nave; potrebbe riscriversi l’equilibrio tra armi da fuoco e missili nella guerra navale.

Naval News riporta che il Ministero della Difesa giapponese, attraverso la sua Agenzia per l’Acquisizione, la Tecnologia e la Logistica, ATLA, ha annunciato il primo tiro con successo di un cannone elettromagnetico montato su una nave contro un’imbarcazione bersaglio in mare, rappresentando una potenziale svolta significativa nello sviluppo di armi avanzate di Tokyo.

Il test a bordo della nave sperimentale Asuka delle Forze di Autodifesa Marittima Giapponesi ha previsto tiri a lungo raggio e un puntamento di precisione, con l’ATLA che ha pubblicato la documentazione visiva tramite le sue piattaforme social ufficiali, riporta AT.

Il cannone elettromagnetico, che utilizza l’energia elettrica per lanciare proiettili iperveloci, raggiungendo velocità prossime a Mach 7, è stato sviluppato per contrastare le emergenti minacce ipersoniche provenienti da Cina, Corea del Nord e Russia.

Questa svolta segue il precedente test del cannone a rotaia in mare dell’ATLA nell’ottobre 2023 e l’esposizione pubblica di un modello in scala ridotta al DSEI Japan 2025 nella prefettura di Chiba. Sebbene la tecnologia prometta capacità di fuoco rapido e minori costi operativi rispetto ai missili intercettori convenzionali, il suo impiego deve affrontare delle sfide, in particolare la necessità di sistemi di alimentazione ad alta capacità e di miniaturizzazione per l’integrazione nei sistemi navali.

L’attenzione strategica del Giappone sui cannoni a rotaia, sui microonde ad alta potenza e sui sistemi laser riflette la sua intenzione di rafforzare le capacità di difesa missilistica in un contesto di crescenti tensioni regionali e di aumento del numero di missili in Cina. Ulteriori dettagli tecnici dovrebbero essere resi noti al Simposio Tecnologico ATLA 2025, in programma a novembre a Tokyo.

Testare un cannone a rotaia contro un bersaglio di superficie potrebbe portare a una rinascita dei cannoni navali, che i missili hanno soppiantato come arma principale nella guerra navale. I cannoni a rotaia per la guerra di superficie potrebbero risolvere la consolidata dipendenza da costosi missili antinave e da crociera per colpire navi di fascia bassa o installazioni costiere, riservando così queste risorse a importanti combattenti di superficie o obiettivi critici in profondità nel territorio nemico.

Un cannone a rotaia imbarcato su una nave potrebbe sparare più colpi programmabili che rilasciano simultaneamente un carico utile di centinaia di sfere metalliche come un fucile da caccia, il che potrebbe fare a pezzi sciami di piccole imbarcazioni o sopprimere bersagli terrestri di grandi dimensioni. Se fosse richiesta precisione, si potrebbe utilizzare un proiettile solido, massimizzando i danni contro un bersaglio puntuale e riducendo al minimo i danni collaterali.

I cannoni a rotaia potrebbero essere un mezzo conveniente per affrontare attacchi missilistici a saturazione, rispetto ai missili intercettori, il cui prezzo si aggira sui milioni di dollari a colpo. L’impegno del Giappone per i cannoni a rotaia arriva mentre la Cina schiera i velivoli plananti ipersonici (HGV) DF-17 e i missili da crociera CJ-10/100 in grado di eludere le attuali difese, e la Corea del Nord porta avanti il ​​suo programma missilistico balistico.

In termini di difesa missilistica, ai cannoni a rotaia possono essere assegnati compiti di intercettazione terminale. Attualmente, il Giappone impiega un sistema di difesa missilistica a due livelli composto da cacciatorpediniere equipaggiati con Aegis per l’intercettazione a metà rotta e Patriot per l’intercettazione terminale. Tuttavia, non si tratta di un sistema di difesa missilistica completo.

Tutti tipi di intercettori sono scarsi e costosi, con un costo di 4 milioni di dollari a missile. Inoltre, come si è visto nell’impiego da parte della Russia del missile balistico a medio raggio (IRBM) Oreshnik con MIRV convenzionali contro l’Ucraina, i sistemi di difesa terminale come il Patriot potrebbero essere inefficaci contro tali minacce.

Un cannone a rotaia montato su una nave potrebbe risolvere queste vulnerabilità dello scudo missilistico giapponese, rafforzandone le capacità di intercettazione a medio raggio e in fase terminale. La sua mobilità potrebbe consentirgli di colmare le lacune di copertura tra i sistemi giapponesi Aegis e Patriot.

Un sistema di difesa a fuoco rapido basato su cannoni potrebbe compensare le debolezze delle difese missilistiche sparando numerosi colpi rapidamente, in modo simile ai sistemi di contro-razzi, artiglieria e mortaio statunitensi, ma su scala più ampia.

Il Giappone sta pianificando di costruire due Aegis System Equipped Vessels (ASEV), un grande cacciatorpediniere specializzato nella difesa missilistica. Le grandi dimensioni dell’ASEV (190 metri di lunghezza, 25 metri di larghezza e 12.000 tonnellate di dislocamento) potrebbero essere necessarie per ospitare 128 celle di lancio verticale (VLS).

Le grandi dimensioni dell’ASEV lo equiparano al cacciatorpediniere sudcoreano Sejong the Great, superano i cacciatorpediniere statunitensi Arleigh Burke Flight III e gli incrociatori di classe Ticonderoga di successiva costruzione, che dispongono rispettivamente di 96 e 122 celle VLS, e superano l’incrociatore cinese Type 055, che ne ha 112.

Come il Giappone, gli Stati Uniti stanno pianificando di costruire il DDG(X) di nuova generazione per sostituire i cacciatorpediniere Arleigh Burke al massimo delle loro capacità e gli incrociatori di classe Ticonderoga ormai obsoleti, entrambi privi di spazio e longevità per futuri aggiornamenti come le armi laser. A differenza degli ASEV giapponesi, i concept art successivi del DDG(X) statunitense potrebbero mostrare che gli Stati Uniti hanno scelto di rinunciare ai cannoni a favore di celle VLS aggiuntive.

Gli ASEV giapponesi potrebbero fornire lo spazio necessario per i sistemi di alimentazione dei cannoni a rotaia, con future iterazioni che potrebbero sostituire il cannone principale da 127 millimetri con la potenza di fuoco elettromagnetica.

Tuttavia, un supercacciatorpediniere armato di cannone a rotaia potrebbe presentare limitazioni significative. Concentrare così tante capacità in sole due navi va contro il principio di dispersione per la sopravvivenza. Queste navi saranno senza dubbio obiettivi prioritari per Cina o Corea del Nord qualora scoppiassero ostilità tra loro e il Giappone.

Lucia Giannini

