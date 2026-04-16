GIAPPONE. I soldati giapponesi si preparano agli scontri nel Mar Cinese Meridionale: Balikatan 2026 

Il Giappone parteciperà per la prima volta come membro attivo alle più grandi esercitazioni militari organizzate dalle Filippine e dagli Stati Uniti, schierando circa 1.400 soldati e introducendo il suo sistema missilistico superficie-nave Type 88, insieme a una vasta gamma di armamenti, a testimonianza del rafforzamento della cooperazione tra gli alleati impegnati a preservare la stabilità nella regione.

Le Balikatan si svolgeranno dal 20 aprile all’8 maggio, con oltre 17.000 soldati impegnati in una delle edizioni più ampie e complesse di sempre. Oltre al Giappone, quest’anno parteciperanno alle esercitazioni truppe provenienti da Australia, Canada, Francia e Nuova Zelanda, che hanno firmato accordi con Manila per la presenza di forze in visita. Altri 17 paesi parteciperanno in qualità di osservatori, riporta Naval News.

La partecipazione del Giappone segnerà la prima volta che Tokyo invia truppe da combattimento sul suolo filippino dalla Seconda Guerra Mondiale, e il primo dispiegamento nell’ambito dell’accordo di accesso reciproco con Manila, entrato in vigore lo scorso anno. Prima di Balikatan di quest’anno, il Giappone aveva inviato solo un piccolo numero di osservatori alle esercitazioni di assistenza umanitaria e risposta alle calamità. Più recentemente, ha ampliato la sua partecipazione schierando navi e aerei per pattugliamenti marittimi bilaterali e multilaterali. Il Giappone ha inviato osservatori a Balikatan dal 2012, e vi ha partecipato l’anno scorso con una presenza limitata, riporta Japan Times .

Tokyo schiererà il suo sistema missilistico superficie-nave Type 88, con una gittata operativa di circa 100 chilometri, in un’esercitazione di attacco marittimo che prevede l’affondamento di una nave dismessa vicino al Mar Cinese Meridionale e a Taiwan. Il Ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi assisterà all’evento, ha dichiarato il portavoce di Balikatan, il Colonnello Dennis Hernandez.

Il Giappone invierà anche una delle sue più grandi navi da guerra, il cacciatorpediniere portaelicotteri JS Ise, insieme alla nave da sbarco JS Shimokita e al cacciatorpediniere JDS Ikazuchi, nonché aerei da trasporto C-130H e aerei anfibi da ricerca e soccorso US-2, secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa giapponese.

Tokyo parteciperà ad esercitazioni in ambito aereo, terrestre, marittimo e cibernetico, tra cui operazioni di attacco marittimo, esercitazioni a fuoco contro gli sbarchi, difesa aerea e missilistica integrata, operazioni mediche e riparazione di piste aeroportuali. Le esercitazioni si svolgeranno in tutto il paese, sebbene finora siano state rese pubbliche solo quelle principali che interesseranno il Mar Cinese Meridionale e Taiwan.

Le esercitazioni si svolgono in un contesto di crescenti tensioni regionali a causa delle attività cinesi nel Mar Cinese Orientale, intorno a Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale. Sia le Filippine che il Giappone sono alleati degli Stati Uniti e fanno parte della Prima Catena di Isole, considerata una linea di difesa vitale per contenere l’espansione marittima cinese.

Filippine, Stati Uniti e Giappone hanno recentemente rafforzato la deterrenza intorno a Taiwan, territorio rivendicato dalla Cina. A febbraio, le loro forze armate hanno condotto esercitazioni congiunte vicino al Canale di Bashi, la strategica via navigabile che separa Manila da Taipei.

Le esercitazioni si svolgono inoltre mentre Washington è impegnata nel conflitto in Medio Oriente. L’esercito statunitense non ha ancora fornito dettagli sui nuovi armamenti avanzati che schiererà per le esercitazioni Balikatan, ma Bunn ha affermato che i missili Tomahawk sono un’opzione “potenziale”.

In una dichiarazione, lo Stato Maggiore Congiunto ha affermato che le Forze di Autodifesa giapponesi (SDF) utilizzeranno le esercitazioni per “mantenere e migliorare le capacità operative congiunte” e approfondire la cooperazione con le altre nazioni partecipanti, contribuendo così a un contesto di sicurezza che “non tollera cambiamenti unilaterali dello status quo mediante la forza”.

Anche truppe provenienti da Australia, Canada, Francia, che ha ridotto il contingente, e Nuova Zelanda prenderanno parte all’edizione di quest’anno di Balikatan. Altre 17 nazioni invieranno osservatori alle esercitazioni multidominio.

Luigi Medici

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