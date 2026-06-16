GIAPPONE. I risparmi delle famiglie salvano il settore finanziario nipponico

Le famiglie giapponesi stanno iniziando ad abbandonare le vecchie abitudini, plasmate da decenni di deflazione e bassi tassi di interesse, rivolgendosi ai titoli di Stato e ai fondi comuni di investimento, poiché i risparmi non offrono più rendimenti sufficienti.

Sebbene circa la metà dei 2.300 miliardi di yen di attività finanziarie delle famiglie giapponesi sia depositata in banca, il passaggio del Giappone a un’era inflazionistica e le aspettative di ulteriori aumenti dei tassi stanno spingendo le famiglie a spostare i propri risparmi, riporta Nikkei.

Anziché un’assunzione di rischi aggressiva, questo movimento è guidato da una fuga verso beni rifugio e dall’accumulo di ricchezza a lungo termine, il che potrebbe potenzialmente avere un impatto sui mercati, sia nazionali che globali, nel medio-lungo termine. I principali acquirenti sono stati uomini di mezza età e anziani, i quali hanno anche rilevato che tra i titoli di Stato giapponesi (JGB) acquistabili dai privati, il più popolare è quello a 10 anni.

L’emissione di singoli JGB è aumentata vertiginosamente. Nel primo semestre del 2026, l’ammontare totale emesso è balzato del 61% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 4.500 miliardi di yen. Nell’anno fiscale conclusosi a marzo 2026, le emissioni totali hanno superato i 6.000 miliardi di yen, il livello più alto degli ultimi 19 anni.

Sebbene i titoli di Stato giapponesi emessi al dettaglio abbiano un impatto limitato sul mercato secondario, un numero crescente di investitori a lungo termine sta offrendo un modesto sostegno al finanziamento pubblico, in un contesto di politica fiscale espansiva del Primo Ministro Sanae Takaichi.

Anche i flussi verso i conti di risparmio hanno subito un rallentamento. A parte i primi anni della pandemia di Covid-19, si registra un afflusso netto annuo di circa 20-30.000 miliardi di yen dalle famiglie verso attività finanziarie.

I dati della Banca del Giappone mostrano un rallentamento della crescita dei depositi ordinari – una sottocategoria dei depositi totali – negli ultimi mesi, con incrementi su base annua scesi a circa lo 0,6%, il livello più basso da quando sono disponibili dati comparabili, ovvero dal 2000. Il tasso di crescita aveva raggiunto l’11% nel 2021.

Gli esperti suggeriscono che il Giappone stia attraversando una trasformazione strutturale, guidata dalla normalizzazione della politica monetaria della BOJ e dall’uscita dell’economia dalla deflazione.

Dopo la storica uscita dai tassi di interesse negativi nel marzo 2024, la Banca del Giappone ha gradualmente aumentato il suo tasso di riferimento. Si prevede che la banca annunci il quinto aumento nella riunione di politica monetaria che si concluderà martedì, portando i tassi all’1%, il livello più alto dal 1995.

Le famiglie giapponesi sono state colpite da una crisi del costo della vita, amplificata dall’aumento dei prezzi dell’energia derivante dal conflitto in Medio Oriente.

Le indagini condotte da società di gestione patrimoniale evidenziano come l’inflazione, così come le preoccupazioni per il risparmio previdenziale, abbiano spinto un numero maggiore di persone a considerare gli investimenti. Il Giappone soffre di un rapido invecchiamento della popolazione, pur avendo una delle aspettative di vita più alte al mondo.

Non solo gli investimenti obbligazionari, ma anche quelli azionari sono cresciuti, trainati dall’introduzione del programma di risparmio individuale Nippon Individual Savings Account (NISA), esente da imposte. I dati dell’Investment Management Association of Japan hanno mostrato che i fondi di investimento azionari quotati in borsa hanno registrato afflussi netti per un totale di 1.700 miliardi di yen a maggio, segnando il 36° mese consecutivo di afflussi netti. È stato anche il nono mese consecutivo con afflussi superiori a 1.000 miliardi di yen.

I conti NISA sono aumentati, raggiungendo quota 28,26 milioni alla fine del 2025, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Il governo punta a raggiungere 34 milioni di conti entro la fine del 2027. Il fondo più popolare tra gli investitori NISA è il cosiddetto “Orkan”, che replica l’indice MSCI ACWI. Ha attratto i maggiori afflussi, con un patrimonio gestito pari a 12 trilioni di yen giovedì. Anche i fondi azionari statunitensi e di altri paesi si posizionano ai primi posti.

Tuttavia, l’esposizione delle famiglie giapponesi ad attività rischiose, come azioni, fondi comuni di investimento e obbligazioni, si attesta intorno al 25%. Gli Stati Uniti presentano uno dei tassi più elevati, pari al 60%. Il Giappone rimane comunque al di sotto di altri paesi e regioni come Canada, Svezia, Russia, Europa, Taiwan e Turchia.

Nonostante l’aumento della volatilità del mercato azionario, i capitali continuano ad affluire nei fondi comuni di investimento. Tuttavia, i giovani giapponesi raramente hanno sperimentato una vera e propria recessione del mercato. Per stabilire se si consoliderà un accumulo di ricchezza a lungo termine, sarà necessario osservare la situazione per un periodo più lungo, affinché le famiglie continuino a riequilibrare la propria allocazione patrimoniale e ad aumentare l’esposizione ad attività rischiose.

Lucia Giannini

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