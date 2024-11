GIAPPONE. Gli Usa schiereranno HIMARS per difendere Taiwan

L’esercito americano installerà basi temporanee lungo la catena di isole giapponesi Nansei per schierare unità missilistiche in caso di emergenza a Taiwan.

L’arcipelago Nansei si estende dalla punta meridionale di Kyūshū fino a Taiwan.

Le isole tra Kyūshū e le isole Amami, che includono i gruppi di isole Ōsumi, Tokara e Amami, note come isole Satsunan, sono tutte amministrate dalla prefettura di Kagoshima di Kyūshū.

Tutte le isole oltre le isole Amami, in particolare il gruppo di isole Okinawa (inclusa l’isola principale di Okinawa, la più grande della catena) e anche le isole Miyako e Yaeyama (conosciute come gruppo di isole Sakishima) sono tutte amministrate dalla prefettura di Okinawa.

Stando a Kyodo, un reggimento di difesa costiera statunitense dotato di un sistema di lancio multiplo altamente mobil Himars, sarà schierato lungo la catena di isole che si estende dalle prefetture di Kagoshima e Okinawa a Taiwan.

Il dispiegamento delle unità missilistiche sarà incluso nel primo piano operativo congiunto USA-Giappone per affrontare le “contingenze” che coinvolgono Cina e Taiwan, che sarà formulato il mese prossimo, prosegue l’agenzia nipponica.

Le forze di autodifesa giapponesi gestiranno principalmente il supporto logistico, compresi carburante e munizioni, segnando un nuovo esempio di cooperazione di difesa tra i due paesi in un contesto di crescenti tensioni con Cina, Corea del Nord e Russia. L’esercito degli Stati Uniti schiererà anche unità della Multi-Domain Task Force, MDTF, nelle Filippine. Secondo Kyodo News, l’MDTF è progettato per operare in un ambiente multi-dominio, tra cui aria, terra, acqua, spazio, cyber e informazione.

Nel febbraio 2023, gli Stati Uniti e le Filippine hanno concordato di aumentare da cinque a nove il numero di basi disponibili per uso militare statunitense nell’arcipelago, e queste basi dovrebbero essere utilizzate durante una possibile emergenza a Taiwan.

A luglio, il Giappone e le Filippine hanno deciso di rafforzare la loro cooperazione in materia di sicurezza e hanno firmato un accordo di difesa bilaterale per promuovere esercitazioni congiunte e la possibilità di dispiegare le proprie truppe in entrambi i paesi.

La risposta non si è fatta attendere e il Global Times, tabloid del Renmin Ribao, ha dato voce alla reazione di Pechino.

“Il 25 novembre, il ministero degli Esteri cinese ha espresso la sua opposizione ai paesi interessati che usano la questione di Taiwan come scusa per rafforzare lo spiegamento militare e aumentare le tensioni, poiché gli Stati Uniti avrebbero intenzione di schierare unità missilistiche sulle isole del Giappone e delle Filippine come parte di piani di emergenza per una possibile futura emergenza che coinvolga Taiwan”, afferma il giornale cinese.

Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri, ha commentato dicendo che Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese e che la questione di Taiwan è un affare interno della Cina: ”La chiave per sostenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto è rimanere fedeli al principio di una sola Cina. La Cina si oppone fermamente ai paesi interessati che usano la questione di Taiwan come scusa per rafforzare lo spiegamento militare nella regione, aumentare le tensioni e lo scontro e disturbare la pace e la stabilità regionali”.

Gli osservatori cinesi hanno affermato che la questione dello spiegamento “sembra familiare: i media giapponesi divulgano notizie esplosive contro la Cina, ma né i funzionari giapponesi né quelli statunitensi rispondono, il che potrebbe essere il loro doppio atto per testare la reazione della Cina esagerando le tensioni regionali”.

Noto come HIMARS, l’High Mobility Artillery Rocket System di fabbricazione statunitense è stato al centro dell’attenzione dei resoconti dei media a causa del suo impiego nel conflitto tra Russia e Ucraina. È caratterizzato da elevata mobilità, elevata precisione e lunga gittata, ma di recente ha avuto prestazioni al di sotto delle aspettative perché i russi hanno trovato delle contromisure, come la ricognizione tramite droni e seguenti attacchi di artiglieria o di droni stessi.

Il Washington Post a maggio riportava che molte munizioni guidate da satellite di fabbricazione statunitense, tra cui l’HIMARS, non sono riuscite a resistere alla tecnologia di disturbo russa.

Antonio Albanese

