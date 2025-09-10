GIAPPONE. Dopo Ishiba chi sarà il nuovo Premier? 

La lista dei possibili candidati alla carica di prossimo primo Ministro giapponese si è allungata in seguito alle dimissioni di Shigeru Ishiba da premier e leader del Partito Liberal Democratico al governo.

Non è più garantito che il prossimo presidente del LDP diventi premier, poiché la coalizione di governo ha perso la maggioranza in entrambe le camere del parlamento. C’è una remota possibilità che un leader del partito di opposizione prenda il timone della quarta economia mondiale.

Secondo i media giapponesi, diversi pezzi grossi del LDP stanno valutando la possibilità di candidarsi alla leadership del partito, e l’ex ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi si è dichiarato candidato.

I media nipponici, tuttavia, considerano il veterano del LDP Sanae Takaichi e Shinjiro Koizumi, il ministro dell’agricoltura, incaricato di cercare di frenare l’impennata dei prezzi del riso, come i favoriti. Sono anche le prime due scelte nei sondaggi d’opinione sul successore di Ishiba.

Ecco un elenco di parlamentari che potrebbero candidarsi per la carica di prossimo primo ministro.

PARTITO LIBERAL DEMOCRATICO

SANAE TAKAICHI, 64 anni:

Se eletta, Takaichi sarebbe la prima donna primo ministro del Giappone. Veterana del partito LDP dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui ministro della sicurezza economica e degli affari interni, lo scorso anno ha perso contro Ishiba nella corsa alla leadership del LDP in un ballottaggio.

Nota per le sue posizioni conservatrici, come la revisione della costituzione pacifista del dopoguerra, Takaichi è una frequentatrice abituale del santuario Yasukuni per onorare i caduti giapponesi in guerra, considerati da alcuni vicini asiatici un simbolo del militarismo del passato.

Takaichi si distingue per la sua aperta opposizione agli aumenti dei tassi di interesse della Banca del Giappone e per i suoi appelli ad aumentare la spesa pubblica per rilanciare la fragile economia.

SHINJIRO KOIZUMI, 44 anni:

Erede di una dinastia politica che ha contribuito al governo del Giappone per oltre un secolo, Koizumi ne sarebbe diventato il più giovane primo ministro dell’era moderna.

Koizumi, figlio dell’ex primo ministro Junichiro Koizumi, si è candidato alla leadership del partito lo scorso anno, presentandosi come un riformatore in grado di ripristinare la fiducia del pubblico in un partito travolto da uno scandalo.

A differenza di Takaichi, che ha lasciato il governo dopo la sconfitta in quella competizione, Koizumi, laureato alla Columbia University, è rimasto vicino a Ishiba come suo ministro dell’Agricoltura.

Nel suo unico altro incarico di governo, quello di ministro dell’Ambiente, Koizumi nel 2019 ha chiesto al Giappone di sbarazzarsi dei reattori nucleari. Quell’anno è stato ridicolizzato per le sue affermazioni secondo cui la politica climatica doveva essere “cool” e “seducente”. Si sa poco delle sue opinioni sulla politica economica, inclusa quella sulla Banca del Giappone.

YOSHIMASA HAYASHI, 64 anni:

Hayashi è il capo di gabinetto del Giappone, un incarico fondamentale che include quello di portavoce del governo, dal dicembre 2023 sotto gli allora premier Fumio Kishida e Ishiba.

Ha ricoperto incarichi tra cui difesa, affari esteri e agricoltura, spesso venendo chiamato a ricoprire il ruolo di sostituto in seguito alle dimissioni di un presidente in carica.

Parlando fluentemente inglese, Hayashi ha lavorato per la società commerciale Mitsui & Co, ha studiato alla Harvard Kennedy School ed è stato membro dello staff del deputato statunitense Stephen Neal e del senatore William Roth Jr. Hayashi si è candidato alla leadership del PLD nel 2012 e nel 2024. Ha ripetutamente sostenuto l’indipendenza della Banca del Giappone in materia di politica monetaria.

TOSHIMITSU MOTEGI, 69 ANNI:

Ex ministro degli Esteri, Motegi ha la reputazione di essere un duro negoziatore e ha gestito i colloqui con il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Robert Lighthizer durante l’ultimo mandato del presidente Donald Trump.

Ha anche ricoperto la carica di ministro del Commercio, ministro dell’Economia e segretario generale del LDP.

Ha studiato alla Harvard Kennedy School e ha lavorato per il quotidiano Yomiuri e per la società di consulenza McKinsey prima di entrare in politica nel 1993.

Quando si è candidato alla leadership del LDP l’anno scorso, ha promesso di perseguire una crescita che avrebbe contribuito a finanziare aspetti come l’aumento previsto dei costi della difesa, senza aumentare le tasse.

L’impegno di Motegi è stato visto dai critici come una contraddizione con la decisione di Kishida di aumentare il carico pubblico, nonostante fosse il secondo in comando come segretario generale sotto Kishida al LDP.

TAKAYUKI KOBAYASHI, 50 anni:

Dopo aver ricoperto la carica di Ministro della Sicurezza Economica sotto Kishida, a Kobayashi viene attribuito il merito di aver approvato una legge sulla sicurezza economica volta a rafforzare le catene di approvvigionamento critiche.

Kobayashi, che ha studiato anche alla Harvard Kennedy School, ha iniziato la sua carriera al Ministero delle Finanze e ha lavorato presso l’ambasciata giapponese negli Stati Uniti prima di entrare in politica nel 2010.

È stato eletto per la prima volta alla Camera bassa nel 2012 ed è stato viceministro parlamentare della Difesa sotto Abe.

Come Takaichi, fa appello alla fazione più conservatrice del LDP con argomenti come la revisione della Costituzione.

PARTITO DEMOCRATICO COSTITUZIONALE DEL GIAPPONE

YOSHIHIKO NODA, 68 anni:

L’ex Primo Ministro Noda è il leader del più grande gruppo di opposizione, i Democratici Costituzionalisti di centro-sinistra.

Come Primo Ministro dal 2011 al 2012, Ha collaborato con il Partito Liberal Democratico (LDP) per far approvare una legge che raddoppiasse l’imposta sui consumi in Giappone al 10% per contribuire a contenere il debito pubblico in forte espansione, guadagnandosi la reputazione di falco fiscale. L’imposta sui consumi è stata aumentata al 10% nel 2019 per la maggior parte dei prodotti.

Nelle elezioni della Camera Alta di luglio, Noda ha cambiato rotta e ha chiesto un taglio temporaneo all’imposta sui consumi per i prodotti alimentari. Ha ripetutamente chiesto la graduale eliminazione del massiccio stimolo fiscale della Banca del Giappone.

PARTITO DEMOCRATICO PER IL POPOLO

YUICHIRO TAMAKI, 56 ANNI:

Il partito di centro-destra di Tamaki è uno dei partiti in più rapida crescita nelle ultime elezioni. Ex burocrate del Ministero delle Finanze, Tamaki ha co-fondato il Partito Democratico per il Popolo nel 2018 e sostiene l’aumento dello stipendio netto dei cittadini ampliando le esenzioni fiscali e riducendo l’imposta sui consumi. Sostiene il rafforzamento delle capacità di difesa, normative più severe sull’acquisizione di terreni da parte di stranieri e la costruzione di più centrali nucleari.

Tamaki ha invitato la Banca del Giappone a essere cauta nell’eliminare gradualmente gli stimoli, affermando che dovrebbe attendere che i salari reali tornino positivi e contribuiscano a sostenere i consumi.

Anna Lotti

