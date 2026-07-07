GIAPPONE. Dollari giganteschi per scoprire nuovi metodi di contraffazione. Sospettata la Corea del Nord

Esperti giapponesi stanno esaminando banconote contraffatte “super” ristampate con un ingrandimento di 400x per individuare eventuali incongruenze. Queste banconote contraffatte sono state probabilmente stampate in Corea del Nord sotto la direzione dell’organizzazione segreta “Room 39” e sono rimaste praticamente invisibili per decenni.

Queste banconote contraffatte di alta qualità furono scoperte per la prima volta a Manila nel 1989. Da allora, sono apparse in tutto il mondo e, in molti casi, si ritiene che siano state trasportate da funzionari nordcoreani utilizzando passaporti diplomatici.

Le banconote contraffatte presentavano una microstampa di appena 0,00002381 pollici di altezza. Erano stampate su carta composta per il 75% da cotone americano e per il 25% da lino, utilizzando inchiostri otticamente variabili che cambiano colore in base alle diverse condizioni di illuminazione, proprio come i veri dollari statunitensi dell’epoca. Venivano generalmente vendute alle organizzazioni criminali a un prezzo pari a 30-50 centesimi per dollaro. Secondo un analista, solo nel 2007 la Corea del Nord ha acquistato carta per banconote sufficiente a stampare 2 miliardi di dollari.

Alcune di queste banconote false sono state vendute e utilizzate da Chen Chang “Wilson” Liu, arrestato al Caesars Palace di Las Vegas dopo aver riciclato quasi 2 milioni di dollari in banconote contraffatte attraverso il casinò nell’arco di 18 mesi. Le banconote erano di qualità tale da superare i rilevatori di banconote false installati su tutte le slot machine di Las Vegas. Liu frequentava spesso il Caesars Palace, lanciava banconote nelle slot machine e giocava solo poche partite prima di incassare le vincite e andarsene con veri dollari americani. È stato arrestato solo in seguito a un’indagine in cui ha venduto le banconote all’agente sotto copertura dell’FBI Robert Hamer.

La Room 39 (a volte chiamata anche Office 39 o Bureau 39) ha utilizzato per molti anni una vasta gamma di metodi criminali per generare entrate per la Corea del Nord, tra cui sofisticati attacchi informatici, contrabbando attraverso consolati stranieri e persino lavoro da remoto per aziende americane utilizzando identità rubate, tra le altre cose.

Lucia Giannini

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