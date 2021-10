GIAPPONE. Crolla la produzione industriale

La produzione delle fabbriche giapponesi si è ridotta per il terzo mese consecutivo a settembre, mentre il settore automobilistico è stato colpito da una persistente carenza di forniture globali, aumentando il rischio di una contrazione economica nel terzo trimestre e mettendo in dubbio la ripresa.

Le interruzioni di produzione in tutta l’Asia e il rallentamento della crescita in Cina hanno offuscato le prospettive per la terza economia più grande del mondo, che è dipesa molto dalle esportazioni per stimolare la crescita mentre la pandemia COVID-19 ha danneggiato la domanda interna.

La produzione industriale, riporta Nikkei, è crollata del 5,4% nel mese di settembre rispetto al mese precedente, i dati ufficiali hanno mostrato venerdì, danneggiata dal calo della produzione di automobili e di macchinari di uso generale.

Ciò significa che la produzione si è ridotta per il terzo mese consecutivo, dopo essere scesa del 3,6% in agosto e dell’1,5% in luglio. È stato il più grande declino mese su mese da un calo del 6,5% a maggio, e più debole della perdita del 3,2% prevista in un sondaggio Reuters degli economisti.

Sette delle otto case automobilistiche giapponesi vedono un calo della produzione globale a settembre, poiché la carenza globale di parti e chip ha pesato sul settore. Toyota Motor ha detto giovedì che ha visto la produzione globale crollare del 39,1% a settembre rispetto a un anno prima, mentre i tagli delle case automobilistiche stanno iniziando a colpire anche i fornitori.

I dati di venerdì hanno mostrato che la produzione di auto e altri veicoli a motore ha perso il 28,2% dal mese precedente a settembre, scendendo per il terzo mese consecutivo, mentre le spedizioni sono affondate del 32,5% mese su mese.

I dati hanno mostrato che le scorte complessive sono aumentate del 3,7% rispetto al mese precedente, il loro più grande guadagno da quando i dati comparabili sono diventati disponibili nel 2015, il che è probabile che abbia compensato parte della debolezza nella produzione del terzo trimestre e forse nelle esportazioni.

Il governo dovrebbe rilasciare una stima preliminare del prodotto interno lordo per luglio-settembre il 15 novembre.

Maddalena Ingroia