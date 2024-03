GIAPPONE. Cresce il sentimenti antiamericano

Un cacciatorpediniere della Marina americana, la USS Rafael Peralta, si è recentemente recato nell’isola giapponese di Ishigaki, tra Okinawa e Taiwan e non è stato esattamente accolto a braccia aperte.

Le autorità locali inizialmente hanno rifiutato il permesso alla nave di attraccare, sostenendo che le acque non erano abbastanza profonde. Successivamente hanno ceduto, ma il sindacato locale dei lavoratori portuali ha scioperato per protestare contro la visita della nave, riporta AT. Anche il governo della prefettura di Okinawa si è opposto alla visita.

Questa non è la prima volta che le navi della Marina degli Stati Uniti hanno avuto problemi ad entrare nei porti civili giapponesi.

Si dice che il Giappone sia il più forte alleato dell’America, gli Stati Uniti sono anche obbligati a difendere il Giappone – e lo sono dal 1960, quando fu firmato il Trattato di sicurezza USA-Giappone.

L’esercito americano ha i requisiti operativi per mantenere la deterrenza e, se necessario, combattere per difendere il Giappone. Ma questo si scontra con l’opposizione locale alle attività militari e con il business degli oneri. Perché l’esercito americano ha bisogno dell’accesso al porto?

Gli americani non inviano navi a Ishigaki e in altri porti giapponesi per creare difficoltà, piuttosto, per organizzare una difesa efficace, l’esercito americano vuole avere accesso al maggior numero possibile di porti. Ed è importante usarli nella cosiddetta “fase zero”, in tempo di pace.

È utile avere familiarità con il luogo e l’ambiente operativo, popolazione compresa, per addestratosi ed esser operativo al meglio. C’è anche un aspetto politico nel fatto che le navi della Marina americana utilizzino i porti civili nel Nansei Shoto, le isole meridionali del Giappone conosciute anche come catena Ryukyu, e in qualsiasi altro posto in Giappone.

In base all’accordo Usa-Giappone sullo status delle forze, il governo giapponese è obbligato a consentire alle forze statunitensi l’accesso ai porti e agli aeroporti del Giappone.

Naturalmente, è necessario un equilibrio tra le sensibilità locali e il fare ciò che è necessario per difendere il Giappone.

Si stanno facendo alcuni progressi, come evidenziato dagli esercizi Pugno di Ferro recentemente conclusi nel Nansei Shoto.

L’addestramento tra i Marines americani, la Marina e le forze giapponesi includeva uno sbarco su Okinoerabu. L’isola si trova a metà strada tra Okinawa e Kyushu, l’isola principale più meridionale del Giappone.

Ciò non sarebbe stato possibile non molti anni fa a causa dell’opposizione locale e dell’eccessiva sensibilità del governo centrale.

Si tratta di un miglioramento graduale, ma ci sono ancora ostacoli, sia a livello di governo locale che centrale. E anche in alcune parti del Ministero della Difesa giapponese.

Parte dell’opposizione è di principio ed è da parte dei cittadini contrari a tutte le operazioni militari. E considerando le orribili esperienze vissute dal Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale, ciò è comprensibile. I manifestanti sono generalmente anziani e poco numerosi.

E infatti c’è molto sostegno alla presenza militare statunitense e giapponese sia sull’isola di Okinawa che, soprattutto, sulle altre isole lungo la catena Nansei Shoto.

Ma a parte l’opposizione locale, forse l’ostacolo più grande è il “business degli oneri”. In parole povere, le località ricevono denaro dal governo centrale per “consentire” l’addestramento militare nelle vicinanze. È ovvio che le proteste aumentano i prezzi nonostante le contingenze geopolitiche dell’area.

Lucia Giannini

