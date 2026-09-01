GIAPPONE. Caccia Nipponici in India per la sicurezza Indopacifica

Il Giappone prevede di inviare tre caccia F-2 all’esercitazione congiunta Veer Guardian 26 in India il mese prossimo.

La decisione riflette il desiderio di Tokyo di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza con i paesi “che condividono gli stessi valori” nella regione indo-pacifica, mentre aumenta la spesa per la difesa in risposta alla crescente potenza militare della Cina, riporta SCMP.

Secondo un annuncio della Forza di autodifesa aerea giapponese di martedì 2 settembre, Tokyo condurrà un’esercitazione congiunta, Veer Guardian 26, con l’Aeronautica militare indiana tra il 9 e il 21 settembre nel Rajasthan, nell’India occidentale.

Nell’ambito dell’esercitazione congiunta, Tokyo ha dichiarato che schiererà in India tre caccia F-2, oltre a circa 110 militari dell’Ottava Ala aerea di stanza presso la base aerea di Tsuiki, nella prefettura di Fukuoka, nel sud-ovest del Giappone.

I tre F-2A delle Forze di Autodifesa Aeree si uniranno all’Aeronautica Militare Indiana nell’esercitazione presso una base aerea a Jodhpur, nello stato nord-occidentale del Rajasthan, riporta Japan Today.

“Sarà un’ottima opportunità per approfondire ulteriormente la comprensione reciproca e il rapporto di fiducia”, ha affermato Takehiro Morita, capo di stato maggiore delle Forze di Autodifesa Aeree nipponiche che ha confermato la precedente notizia che circa 110 militari dell’8ª Ala Aerea, di stanza presso la base aerea di Tsuiki, nella prefettura di Fukuoka, nel sud-ovest del Giappone, prenderanno parte all’esercitazione congiunta.

All’inizio del mese, il Ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha visitato l’India e ha avuto colloqui con il suo omologo indiano Rajnath Singh sulle questioni di sicurezza nella regione indo-pacifica. I due ministri hanno concordato di intensificare la cooperazione attraverso esercitazioni congiunte.

Nel gennaio 2023, i due paesi asiatici hanno condotto in Giappone un’esercitazione aerea congiunta, alla quale hanno partecipato aerei da combattimento di entrambi i paesi.

Veer Guardian è un’esercitazione aerea bilaterale condotta tra l’Aeronautica Militare Indiana (IAF) e la Forza di Autodifesa Aerea Giapponese (JASDF). Il suo obiettivo è migliorare l’interoperabilità, rafforzare il coordinamento operativo e approfondire la cooperazione in materia di difesa tra le due forze aeree.

L’esercitazione rappresenta una componente importante del Partenariato Strategico e Globale Speciale tra India e Giappone e supporta la loro visione condivisa di un Indo-Pacifico Libero e Aperto (FOIP). La prima edizione dell’esercitazione Veer Guardian si è svolta nel gennaio 2023 presso le basi aeree di Hyakuri e Iruma, in Giappone.

È stata la prima esercitazione bilaterale di aerei da combattimento tra l’Aeronautica Militare Indiana e la Forza di Autodifesa Aerea Giapponese. L’esercitazione integra altri impegni di difesa tra India e Giappone, come Dharma Guardian, JIMEX, il Dialogo Ministeriale 2+2 e il Dialogo sulla Politica di Difesa.

Antonio Albanese

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