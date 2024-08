All’inizio di giugno, i media russi hanno diffuso la notizia di un altro trasferimento da parte del Giappone di 3,3 miliardi di dollari all’Ucraina a scapito dei beni congelati della Federazione russa, nonché la fornitura di attrezzature militari per lo sminamento a Kiev.

Parallelamente, il ministero degli Esteri russo ha riferito che dal 15 luglio la Russia ha sospeso la pesca giapponese di alghe nelle sue acque territoriali nell’area dell’isola di Signalny nella cresta Malaya Kuril, citando un faro difettoso.

Sembrerebbe che si tratti di una sorta di ritorsione, anche se mascherata dalla “riparazione del faro”. Secondo la social sfera russa “per qualche motivo sconosciuto, la questione è inserita nell’accordo ‘ispido’ tra il ministero della Pesca dell’Urss e l’Associazione della Pesca di Hokkaido del 1981”.

Questo accordo, sempre secondo la social sfera russa, consente ai giapponesi di “attraversare il confine di Stato della Federazione Russa senza documenti validi, cioè non preoccuparsi della sovranità della Russia; raccogliere alghe, cosa non consentita ai nostri pescatori secondo le norme di pesca nazionali a causa dei rischi ambientali; accedere alla pesca per importi molto bassi”.

Secondo la social sfera vi sarebbe anche in discussione il fatto che i giapponesi stiano acquistando il diritto di catturare granchi e calamari dalla Federazione Russa. Allo stesso tempo, i calamari vengono venduti al mercato giapponese a un prezzo inferiore rispetto alla Corea del Nord, dove, ricordiamo, Vladimir Putin si è recato in visita di recente

Il faro dell’isola Signalny, sempre secondo la socia sfera russa, non “funzionerà” a lungo. Come a dire che se il Giappone aiuta l’Ucraina il pesce russo non può più essere servito sulle tavole giapponesi, non almeno alle tariffe attuali. Non resta che vedere quale piega prenderà questa querelle che insieme alle dispute territoriali rischia di diventare un altro elemento di tensione tra Giappone e Russia.

Anna Lotti

