GIAPPONE. Aumenta l’export verso il mercato statunitense 

Le esportazioni giapponesi sono aumentate del 6% a novembre rispetto all’anno precedente, con le spedizioni verso gli Stati Uniti in aumento per la prima volta da marzo, grazie all’attenuarsi delle incertezze sui dazi doganali a seguito di un accordo commerciale con l’amministrazione Trump.

I dati preliminari pubblicati mercoledì hanno mostrato che le importazioni totali del Giappone sono aumentate dell’1,3% il mese scorso rispetto all’anno precedente, lasciando un surplus di 322,2 miliardi di yen (circa 2,1 miliardi di dollari), riporta AP.

Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate di quasi il 9% rispetto all’anno precedente, poiché le spedizioni di automobili, prodotti chimici e macchine fotografiche hanno contribuito a compensare il calo di macchinari e ferro e acciaio. Le importazioni di petrolio statunitense sono quasi triplicate, insieme a un forte aumento delle importazioni di cereali e altri prodotti alimentari.

L’accordo sui dazi doganali tra il Giappone e l’amministrazione del presidente Donald Trump, che ha fissato il dazio di base per la maggior parte dei prodotti al 15% invece del precedente piano del 25%, ha contribuito a incrementare le spedizioni di autovetture dell’8% in termini di numero di veicoli. Tuttavia, il valore di queste auto, camion e autobus è aumentato solo dell’1,5%, riflettendo la riluttanza delle case automobilistiche a trasferire i costi derivanti dall’aumento dei dazi sui consumatori.

Le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate di oltre il 7%, sebbene il Giappone abbia comunque registrato un surplus commerciale di 739,8 miliardi di yen (4,7 miliardi di dollari), in aumento dell’11% rispetto all’anno precedente.

Le esportazioni giapponesi verso l’Unione Europea sono aumentate di circa il 20% il mese scorso rispetto all’anno precedente, sostenute dalla crescita della domanda di macchinari, veicoli e altri beni manifatturieri.

Ma le tensioni con Pechino, dopo il commento del Primo Ministro Sanae Takaichi sulla difesa di Taiwan, hanno avuto un impatto negativo, con le esportazioni verso la Cina in calo del 2,4% a causa delle minori spedizioni di prodotti chimici, macchinari e veicoli.

Nonostante una ripresa iniziale degli scambi commerciali con gli Stati Uniti, il suo principale partner commerciale, è probabile che l’aumento dei dazi continui a pesare sulle esportazioni, si afferma in uno studio di Oxford Economics.

Tuttavia, si prevede che le esportazioni giapponesi probabilmente miglioreranno nel prossimo anno.

Maddalena Ingrao

