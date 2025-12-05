GIAPPONE. Alzati i tassi d’interesse. Takaichi accetta la politica della Banca del Giappone 

Il direttore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha usato la diplomazia e ha accennato ai pericoli dell’inflazione e di uno yen debole per convincere il suo piano di rialzo dei tassi a dicembre al Primo Ministro Sanae Takaichi, che solo l’anno scorso aveva definito “stupidi” gli aumenti dei tassi.

La proposta ha funzionato: sia i mercati che il nuovo governo giapponese hanno recepito il messaggio che un aumento dei tassi di un quarto di punto percentuale allo 0,75% entro la fine del mese era quasi una certezza, dissipando i timori che la BOJ potesse cedere alle pressioni politiche per non inasprire la politica monetaria, riporta Reuters.

Tuttavia, ciò che è meno chiaro è come la BOJ intende comunicare il percorso di rialzo dei tassi a lungo termine, un compito più arduo data la mancanza di consenso su dove si collochi il tasso di interesse neutrale del Giappone. La difficile tregua tra la BOJ e l’amministrazione Trump manterrà il mercato obbligazionario nervoso, con gli investitori già concentrati su ciò che Ueda dirà sul ritmo di ulteriori aumenti dei tassi.

Ueda ha sostanzialmente preannunciato un aumento dei tassi a dicembre in un discorso di lunedì, affermando che la BOJ avrebbe valutato i “pro e i contro” di una tale mossa questo mese. I commenti, che hanno portato i mercati a prezzare una probabilità dell’80% di un rialzo a dicembre, hanno ricevuto poche reazioni da parte dell’amministrazione Takaichi, che storicamente ha sostenuto una politica monetaria accomodante.

Invece, il Ministro delle Finanze Satsuki Katayama ha dichiarato martedì di non vedere alcun problema nei commenti di Ueda, segno che il governo non ostacolerà un rialzo dei tassi questo mese. Persino i collaboratori reflazionisti di Takaichi hanno dato un cauto consenso, incluso il membro del comitato governativo Toshihiro Nagahama, che ha affermato che il premier potrebbe accettare un rialzo a dicembre se lo yen rimanesse debole.

Il prossimo rialzo porterebbe il tasso di riferimento della BOJ allo 0,75%, un livello mai visto negli ultimi trent’anni, un altro passo avanti di Ueda nell’eliminare i residui dello stimolo radicale del suo predecessore.

Superare l’opposizione politica è stata la sfida più grande per il piano di rialzo dei tassi di Ueda da quando Takaichi è entrato in carica il 21 ottobre, con il premier che ha espresso disappunto per un aumento anticipato.

Come per i due ultimi rialzi dei tassi di Ueda, tuttavia, i timori di un calo indesiderato dello yen hanno aiutato la BOJ a convincere i politici della necessità di aumentare i tassi di interesse reali fortemente negativi.

La svolta è arrivata durante l’incontro tra Ueda e Takaichi il 18 novembre, tenutosi nell’ufficio del premier nel tardo pomeriggio anziché durante il consueto colloquio di un’ora durante il pranzo. Descrivendo l’incontro come un colloquio “franco e positivo”, Ueda ha affermato che Takaichi ha riconosciuto il piano della BOJ di raggiungere gradualmente il suo obiettivo di prezzo attraverso aumenti graduali dei tassi. Il giorno dopo, Katayama ha incontrato Ueda e ha dichiarato di non avere obiezioni a un graduale “aggiustamento” di uno stimolo ancora massiccio.

A quel punto, lo yen era ai minimi degli ultimi 10 mesi, suscitando minacce di intervento valutario da parte di Katayama. Il premier non ha più parlato di come il governo, e non la BOJ, stabilisca gli obiettivi monetari.

C’è incertezza sulla durata della tregua tra governo e BOJ. Anche se la Banca del Giappone riuscisse ad aumentare i tassi a dicembre, si troverebbe ad affrontare una sfida più grande nel comunicare fino a che punto aumenterebbe i costi di finanziamento. La BOJ ha pubblicato stime che suggeriscono che il tasso di interesse nominale neutrale del Giappone – ovvero il tasso che non raffredda né surriscalda l’economia – si collochi in un intervallo compreso tra l’1% e il 2,5%.

Giovedì Ueda ha riconosciuto l’incertezza nel sapere fino a che punto la banca centrale potrebbe aumentare i tassi.

Lucia Giannini

