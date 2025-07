GIAPPONE. A Tokyo è arrivato il populismo anti-immigrazione

Le elezioni per la Camera dei Consiglieri del Giappone si sono tenute il 20 luglio 2025, con 124 dei 248 membri della camera alta della Dieta Nazionale da eleggere per un mandato di sei anni.

Uno dei temi politici di tutti partiti è stata la presenza degli immigrati nel paese. Tutti i partiti politici hanno ritenuto necessario proporre proposte politiche, ma i media si sono concentrati principalmente sul nuovo partito conservatore Sanseito, che ha ottenuto 14 seggi, con alcuni che hanno definito xenofobo il suo slogan elettorale “Prima i giapponesi”, riporta Japan Times.

La coalizione di governo, composta dal LDP e dal suo alleato minore, Komeito, ha perso la maggioranza alla Camera. Mentre il Partito Costituzionalista Democratico di centro-sinistra ha mantenuto la sua posizione di maggiore gruppo di opposizione, il successo elettorale è stato quello di Sanseito, un partito populista ultranazionalista.

Sanseito ha inquadrato con successo l’immigrazione come tema centrale della campagna elettorale, con lo slogan provocatorio “Prima i giapponesi”. Il partito ha ottenuto 14 seggi su 248 nella Camera, un balzo sostanziale rispetto all’unico seggio ottenuto alle ultime elezioni del 2022.

Sanseito si definisce un partito di “comuni cittadini giapponesi con la stessa mentalità che si sono uniti”. È stato fondato nel 2020 da Sōhei Kamiya, un politico conservatore. Sanseito non è stato il solo a prendere di mira i cittadini stranieri. Pochi giorni prima delle elezioni, il Primo Ministro Shigeru Ishiba ha istituito una nuova “centrale di controllo” presso la Segreteria di Gabinetto per affrontare quelli che ha descritto in modo superficiale come “crimini, comportamenti molesti e usi inappropriati di vari sistemi da parte di alcune persone nate all’estero che stanno generando ansia e ingiustizia nei cittadini giapponesi”.

Il partito, che detiene anche tre seggi nella Camera bassa, ha rapidamente guadagnato seggi alle elezioni regionali e nazionali. Di recente ha vinto tre seggi alle elezioni della prefettura di Tokyo nel giugno 2025. Sanseito è “anti-globalista”, esortando gli elettori a sentirsi orgogliosi della propria etnia e cultura. I sondaggi indicano che il partito è popolare tra i giovani uomini di età compresa tra i 18 e i 30 anni, rirpota AT.

Kamiya nega di essere xenofobo. Tuttavia, ha espresso sostegno al Partito Repubblicano negli Stati Uniti, a Reform nel Regno Unito, ad Alternativ für Deutschland in Germania e al Rassemblement National in Francia. Facendo eco ad altri leader populisti di destra, Kamiya ha promesso tagli alle tasse, industrie nazionali, regolamentazione degli stranieri ed educazione patriottica. Sanseito rappresenta una nuova generazione di conservatorismo giapponese, non solo un’emulazione di leader populisti stranieri.

L’inappropriata associazione di tutti i cittadini stranieri, da parte del primo ministro, dei media o dei discorsi dei candidati, senza distinguere i problemi legati al massiccio aumento dei turisti da quelli relativamente insignificanti derivanti dai residenti con visti di lavoro e di studio a lungo termine, così come dai residenti permanenti, è ciò che preoccupa alcuni membri della popolazione residente straniera.

Con un numero di turisti che ora si avvicina ai 4 milioni al mese, con incrementi annui superiori al 20%, le imprese locali e i residenti da Hokkaido a Okinawa sono soddisfatti dell’aumento delle entrate, ma non del sovraffollamento, della congestione dei trasporti pubblici, dell’abbandono di rifiuti, dell’inflazione localizzata dei prezzi, degli occasionali atti vandalici e dell’aumento della microcriminalità.

Sono emersi anche alcuni problemi collaterali, dovuti al numero relativamente esiguo di turisti che approfittano della cattiva gestione di alcuni sistemi di base da parte del Giappone, come ad esempio il fatto che nel 2024 circa 68.000 turisti di breve periodo abbiano potuto ottenere una patente di guida giapponese utilizzando l’indirizzo di un hotel, alcuni turisti abbiano ottenuto l’accesso al sistema sanitario nazionale saltando poi il pagamento e, peggio ancora, non siano stati bloccati dal ritorno in Giappone in viaggi futuri per ripetere l’esperienza.

Il problema di fondo è duplice: in primo luogo, la necessità che il governo e i media distinguano tra le sfide legate all’affollamento turistico e l’impegno del Paese a garantire un afflusso continuo ma controllato di talenti stranieri disposti ad assimilarsi nel lungo termine. In secondo luogo, il sostegno finanziario e le normative governative non sono stati in grado di tenere il passo per alleviare lo stress del sovraffollamento turistico e affrontare le diverse sfide legate all’attrazione, al mantenimento e al sostegno di cittadini stranieri e delle loro famiglie in possesso delle competenze desiderate e disposti a integrarsi in Giappone. Tokyo ha bisogno di entrambi per sostenere la propria economia.

Nel 2024, la popolazione residente straniera ha raggiunto i 3,77 milioni, con un aumento del 10,5% rispetto al 2023, ovvero 358.000 nuovi arrivi, e un nuovo record per il terzo anno consecutivo. Negli ultimi tre anni, 1 milione di nuovi residenti stranieri è arrivato in Giappone. La maggior parte è arrivata per cercare lavoro nell’ambito del “programma per lavoratori qualificati specifici” e delle categorie di visto per “professionisti altamente qualificate”.

I cittadini cinesi rappresentano il gruppo più numeroso, con quasi 850.000 persone, inclusi 67.000 taiwanesi, che saranno elencati separatamente in base alle nuove norme. I cittadini vietnamiti sono il secondo gruppo più numeroso, con quasi 650.000 persone. I cittadini provenienti da Vietnam, Nepal, Indonesia, Myanmar e Filippine sono stati i gruppi in più rapida crescita nel 2024. I cittadini sudcoreani sono il terzo gruppo più numeroso e i brasiliani il sesto, ma, come i cinesi, i loro numeri sono rimasti generalmente stabili rispetto all’anno precedente.

L’importanza di aumentare i flussi migratori è evidente se si considera che nel 2024 la popolazione totale del Giappone è diminuita per il 14° anno consecutivo a 123,8 milioni, di cui poco più di 120 milioni di cittadini giapponesi, in calo di quasi 900.000 unità. I residenti stranieri rappresentano ora poco più del 3% della popolazione totale, ma solo il 20% circa ha ottenuto la residenza permanente, il che implica un impegno a lungo termine relativamente debole nei confronti del Giappone.

Gli immigrati in Giappone provengono in modo schiacciante dai nostri vicini asiatici più prossimi, con i quali i giapponesi condividono molte usanze culturali, religiose e sociali. Queste caratteristiche comuni influiscono sulla loro propensione ad assimilarsi nella società giapponese, il che è un fattore positivo.

Non tutti gli immigrati arrivano in Giappone per lavorare. Alcuni cittadini stranieri più facoltosi arrivano per svago e opportunità di investimento, causando un’impennata dei prezzi immobiliari vicino alle stazioni sciistiche di Hokkaido e alle zone residenziali di lusso di Tokyo e Osaka.

Altri vengono in Giappone affinché i loro figli possano accedere a scuole internazionali e giapponesi. Tendono a concentrarsi nei pochi quartieri di Tokyo dove si trovano le scuole superiori e le università più prestigiose. Lo stesso vale anche per le università, dove gli studenti stranieri occupano ora oltre il 50% dei posti in alcuni degli atenei più prestigiosi del Giappone, come l’Università di Tokyo.

È interessante notare che il numero di residenti stranieri che diventano cittadini giapponesi è rimasto relativamente costante, intorno ai 10.000 all’anno. La situazione potrebbe cambiare in futuro, ma un numero così modesto di naturalizzazioni contribuisce a garantire che il Giappone non si trovi ad affrontare un problema crescente nel Regno Unito e altrove, dove una diaspora concentrata che acquisisce il diritto di voto e si candida a cariche pubbliche elegge persone esclusivamente in base al loro background etnico o religioso o diventa vulnerabile alle influenze del loro Paese di origine.

L’ascesa di Sanseito potrebbe avere un’influenza cruciale sul panorama politico giapponese. Sebbene il primo ministro, Shigeru Ishiba, abbia dichiarato che non si dimetterà, la coalizione di governo ha ormai perso il controllo di entrambe le Camere. Ishiba potrebbe dover cercare il sostegno di altri partiti e potrebbe trovarsi ad affrontare sfide di leadership.

Tommaso Dal Passo

