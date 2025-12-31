GHANA. L’esercito presidia il confine col Burkina Faso contro Jnim e Daesh

L’esercito ghanese sta rafforzando la sua presenza nel nord del paese, dove la popolazione si sta spostando verso sud a causa della crescente minaccia di attacchi terroristici provenienti dal Burkina Faso.

L’esercito ghanese ha recentemente schierato 400 soldati nella città settentrionale di Bawku a causa delle violente e persistenti violenze etniche tra le comunità Kusasi e Mamprusi. Gruppi terroristici provenienti dal Burkina Faso, come JNIM e Daesh, stanno alimentato i combattimenti negli ultimi anni introducendo illegalmente armi nella zona attraverso reti illecite, riporta AfricaDefenceForum.

Secondo quanto riporta la testata, i conflitti nel nord del Ghana potrebbero offrire un’opportunità ai terroristi: ”I conflitti tradizionali nel nord possono essere infiltrati da questi estremisti e trasformarsi in un’altra guerra (…) Se il nostro esercito non è adeguatamente equipaggiato e se il problema di Bawku non viene risolto, rischiamo di creare spazio per le infiltrazioni”.

Sebbene il Ghana non abbia subito un grave attacco terroristico, secondo quanto riportato, i terroristi con base in Burkina Faso hanno utilizzato il Ghana settentrionale come base logistica da cui lanciare attacchi in altre aree. Utilizzano anche il Ghana settentrionale come base medica per curare i combattenti feriti. Gli analisti affermano che i gruppi terroristici sono coinvolti anche nel mercato illegale di bestiame del Ghana settentrionale.

A luglio, il Ghana ha annunciato l’intenzione di costruire altre basi operative avanzate nelle regioni dell’Alto Oriente e dell’Alto Occidente, al confine con il Burkina Faso. Le forze armate utilizzano le basi operative avanzate per supportare operazioni strategiche e tattiche. Spesso si trovano più vicine alle linee del fronte rispetto alle basi principali. Inoltre, l’Aeronautica Militare del Ghana ha annunciato la costruzione di una base aerea tattica a Jogboi, che supporterà le truppe che operano al confine settentrionale.

Secondo The Africa Report, la presenza militare ghanese è arrivata “un po’ a nord di Tamale”, e “personale dell’intelligence è stato dispiegato all’interno delle comunità”.

All’inizio di settembre, le Forze Armate del Ghana (GAF) hanno pattugliato Bongo e Soe nella regione dell’Alto Oriente per scoraggiare le infiltrazioni terroristiche, monitorare le attività civili e identificare possibili cellule dormienti e campi base terroristici. Il Generale Worlanyo Agbebo ha esortato i residenti a monitorare e segnalare infiltrazioni di sconosciuti e attività sospette. Ha anche chiesto loro di fornire informazioni accurate ai militari.

Secondo Control Risks, la sola presenza militare non può risolvere la crescente minaccia terroristica nel Ghana settentrionale: ”La massiccia militarizzazione della regione settentrionale potrebbe rivelarsi controproducente perché non riesce ad affrontare alcune delle problematiche che potrebbero portare a disordini civili, che si tratti di mancanza di opportunità di lavoro, attività minerarie illegali o emarginazione”. Il coinvolgimento della comunità è fondamentale e le autorità potrebbero prendere in considerazione il coinvolgimento dei giovani e dei leader culturali e religiosi per arginare le attività e le infiltrazioni militanti. Tali approcci hanno avuto successo in Costa d’Avorio, dove i prefetti locali controllano attentamente i rifugiati in arrivo e registrano le famiglie sfollate per prevenire l’infiltrazione dei militanti.

Aboagye ha concordato sul fatto che fermare la diffusione dei gruppi terroristici richieda uno sforzo olistico.

Il presidente ghanese John Mahama ha fatto della diplomazia regionale una priorità e ha nominato Larry Gbevlo-Lartey, ex militare, suo inviato presso l’Alleanza degli Stati del Sahel, il blocco formato dalle giunte militari in Burkina Faso, Mali e Niger.

A metà settembre, funzionari ghanesi e burkinabé si sono incontrati per discutere della gestione congiunta dei confini. Yusif Sulemana, viceministro ghanese per il territorio e le risorse naturali, ha affermato che i due Paesi si sono impegnati a rafforzare la stabilità e la prosperità lungo il loro confine comune di 583 chilometri.

Tommaso Dal Passo

