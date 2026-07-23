GHANA. Chiesto l’intervento dell’UA per gli attacchi xenofobi in Sudafrica

Giovedì il presidente del Ghana, John Mahama, ha ribadito la sua richiesta all’Unione Africana di intervenire sulle recenti ondate di violenza anti-immigrati in Sudafrica, che a suo dire sono in intensificazione.

Nel frattempo, due cittadini ghanesi hanno presentato una petizione alla Corte penale internazionale per indagare sui “ripetuti attacchi xenofobi” in Sudafrica, una mossa che Pretoria ha liquidato come “opportunistica”, riporta France24 e AFP.

Il Sudafrica, da tempo meta di lavoratori africani, sia regolari che irregolari, è stato scosso per settimane da proteste e disordini contro gli immigrati, accusati di sottrarre posti di lavoro e risorse. I manifestanti chiedono controlli alle frontiere più severi e deportazioni di massa, accusando i migranti di contribuire all’elevata disoccupazione, all’aumento dei tassi di criminalità e al collasso dei servizi pubblici.

Oltre 160.000 cittadini stranieri hanno lasciato il Paese e diversi sono morti negli ultimi due mesi a causa dell’intensificarsi delle violenze perpetrate da gruppi locali contro i migranti irregolari, mettendo a dura prova le relazioni di Pretoria con gli altri governi africani. Il Ghana è stato uno dei primi paesi africani a rimpatriare i propri cittadini dal Sudafrica in seguito all’ultima ondata di proteste anti-immigrati.

Anche altri paesi come Kenya, Malawi, Nigeria e Uganda hanno organizzato voli o autobus per il rientro in patria dei propri cittadini nelle ultime settimane, riporta BBC.

Il Ghana ha sollecitato per la prima volta l’Unione Africana (UA) a discutere delle violenze a maggio, e Mahama ha osservato che il presidente della Commissione dell’UA, Mahmoud Ali Youssouf, aveva riconosciuto l'”urgente necessità” di inserire la questione all’ordine del giorno del prossimo vertice del blocco, previsto per febbraio del prossimo anno.

“Inserire questo tema nell’agenda dell’UA offre al Sudafrica una piattaforma formale e costruttiva per condividere la propria prospettiva e, insieme, come continente, lavorare per una soluzione duratura”, ha dichiarato Mahama in un post sui social media giovedì.

Il 22 luglio, Mahama ha avuto un colloquio con il segretario generale dell’UA a margine di una riunione dell’Unione ad Accra, durante il quale ha affermato che “non sembra che le autorità sudafricane stiano reagendo con la forza che ci si aspetterebbe”. “Le persone che finanziano questi attacchi xenofobi sono note e sono state lasciate libere di continuare a fare ciò che vogliono”, ha affermato in dichiarazioni trasmesse dai media ghanesi.

Ha aggiunto che l’Unione Africana dovrebbe “interessarsi” alla questione, che “ha il potenziale di distruggere tutto ciò per cui abbiamo lavorato: la solidarietà africana, l’integrazione africana”.

Youssouf ha dichiarato che la violenza è una “grande fonte di preoccupazione” per la Commissione e che un mese prima aveva incontrato il ministro degli Esteri sudafricano Ronald Lamola, il quale aveva affermato che i migranti illegali dovrebbero essere gestiti attraverso i canali legali appropriati. Nonostante le promesse, “vediamo che queste persone che molestano i nostri concittadini africani sono libere di fare ciò che vogliono”, ha concluso Youssouf.

In una petizione presentata alla Corte penale internazionale (CPI) il 15 luglio, Palgrave Boakye-Danquah, ex portavoce del governo ghanese, e l’analista antiterrorismo Emmanuel Kotin hanno affermato che le autorità sudafricane non sono riuscite a proteggere i cittadini stranieri da “omicidi illegali” e “incitamenti all’odio”.

All’inizio di questo mese, il Ghana ha rinviato la visita programmata del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ad Accra in seguito alla morte di un cittadino ghanese, sebbene le autorità sudafricane abbiano affermato che l’omicidio non fosse collegato alle proteste anti-immigrazione.

“Sosteniamo che le autorità statali non siano riuscite a prevenire, indagare e perseguire questi atti, il che equivale ad acquiescenza e a una potenziale responsabilità dello Stato”, hanno dichiarato nella petizione.

Un portavoce del governo sudafricano, Chrispin Phiri, ha affermato che la petizione non soddisfaceva i requisiti per un’indagine della CPI, aggiungendo che il Paese dispone di leggi per punire “crimini d’odio e incitamenti all’odio”. Il Sudafrica ha poi respinto come “opportunistica” la petizione presentata alla CPI.

All’inizio di questa settimana Ramaphosa ha inviato il suo ministro degli Esteri, Lamola, a incontrare Mahama.

Mahama ha affermato di avergli detto che il Ghana “non nutre alcun rancore nei confronti del Sudafrica”, ma rimane “profondamente preoccupato” per gli attacchi e le “ingenti perdite economiche” subite dagli africani colpiti dalle violenze.

Il Sudafrica è la nazione più ricca del continente e da tempo attrae migranti in cerca di migliori opportunità economiche, alcuni dei quali entrano illegalmente nel paese.

Secondo i dati ufficiali, in Sudafrica risiedono oltre tre milioni di cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno, senza contare coloro che si trovano nel paese illegalmente.

Tommaso Dal Passo

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