La Germania ha espulso il vice addetto militare russo, Andrei Mayorov, da Berlino con l’accusa di “spionaggio”. L’addetto ha lasciato la Germania entro 72 ore previste. Si prevede che l’addetto tedesco in Russia verrà espulso a breve.

Come riportano The Insider e Der Spiegel, la Germania ha espulso Andrei Mayorov, vice addetto militare russo nel Paese, accusandolo di spionaggio. Mayorov è stato identificato come il contatto di Ilona Kopylova , cittadina russa, ucraina e tedesca, precedentemente arrestata a Berlino. Nonostante il cognome, Mayorov è un colonnello dell’agenzia di intelligence militare russa GRU – un fatto che difficilmente sarebbe rimasto segreto alle autorità tedesche, poiché i ruoli di addetto militare e dei suoi vice presso le ambasciate russe sono tradizionalmente ricoperti da ufficiali dell’intelligence militare russa. Secondo The Insider, Mayorov ha precedentemente prestato servizio come paracadutista nella regione di Pskov e in seguito ha lavorato presso il 162° Centro per le Informazioni Tecnico-Militari del GRU.

Ilona Kopylova-Wiener, 56 anni, è nata nella città ucraina di Dnipro. In Germania ha diretto la società di consulenza Wiener & Partner. Dotata di una solida rete di contatti, Wiener incontrava regolarmente importanti leader aziendali e politici tedeschi. Le fotografie la mostrano accanto a parlamentari dei principali partiti politici tedeschi e persino dietro Friedrich Merz durante il suo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli inquirenti statali tedeschi hanno affermato che trasmetteva regolarmente le informazioni raccolte all’intelligence russa. Secondo l’inchiesta, avrebbe cercato dettagli sui partecipanti a una conferenza NATO tenutasi nel 2023 all’Hotel Adlon di Berlino. Gli inquirenti ritengono inoltre che possa aver portato Mayorov ad alcuni di questi eventi sotto falso nome.

Probabilmente con l’intento di reclutarli, Wiener si è messa in contatto con Walter Storz, ex capo del 61° Centro di Test e Valutazione dell’Aeronautica Militare tedesca, e un ufficiale dell’Aeronautica Militare in pensione identificato come Uwe V., che aveva prestato servizio presso la base aerea di Büchel. La base è considerata una delle strutture più sensibili della Bundeswehr, in quanto ospita le bombe nucleari statunitensi assegnate all’Aeronautica Militare tedesca.

Non è ancora chiaro se Wiener abbia ottenuto informazioni preziose dai due uomini. Furono effettuate perquisizioni nei loro appartamenti e i loro telefoni cellulari furono sequestrati, ma nessuno dei due fu arrestato. Storz era amministratore fiduciario di un’organizzazione no-profit guidata da Wiener, e Weiner usò i suoi contatti con lui per accedere a eventi legati all’industria della difesa europea.

A seguire il commento dell’Ambasciata russa in Germania: “Il 22 gennaio 2026, l’Ambasciatore russo in Germania è stato convocato al Ministero degli Esteri tedesco, dove è stato informato di una protesta riguardante la detenzione, avvenuta il giorno precedente, di un cittadino tedesco-ucraino sospettato di spionaggio per la Federazione Russa. È stato inoltre informato che un dipendente dell’ambasciata, presumibilmente il suo referente, era stato dichiarato persona non grata”.

Un comunicato stampa della Procura Generale tedesca, (…) ha riportato l’arresto di un dipendente di un ente pubblico tedesco, accusato di aver trasmesso informazioni a un dipendente dell’ambasciata in merito al conflitto ucraino, all’ubicazione delle strutture di difesa tedesche, alla fornitura di equipaggiamento militare all’Ucraina e alla partecipazione a eventi politici di alto livello a Berlino.

I russi anno respinto le accuse come una provocazione ridicola e frettolosa, volta a screditare la missione diplomatica russa nel contesto della “mania dello spionaggio” attivamente promossa in Germania. Hanno sottolineato l’assurdità delle accuse, poiché tutte le informazioni citate sono di pubblico dominio. In particolare, l’elenco completo delle forniture tedesche di armi e equipaggiamento militare all’Ucraina era, fino a poco tempo fa, regolarmente pubblicato sul sito web del Ministero della Difesa tedesco e ora viene dettagliato dai media tedeschi. Hanno espresso rammarico per il fatto che i tedeschi abbiano intrapreso un percorso di ulteriore escalation delle relazioni russo-tedesche, usando pretesti chiaramente inverosimili. Hanno chiarito che le azioni ostili di Berlino non rimarranno senza risposta.

I russi inoltre richiamato l’attenzione dei loro interlocutori sulle informazioni fornite dalla Procura Generale tedesca in merito alla detenzione di un cittadino russo accusato di aver consegnato beni umanitari e di altro tipo, inclusi beni e medicinali, al Donbass, nonché di aver trasferito fondi. Hanno espresso indignazione per il fatto che l’interpretazione ufficiale della Procura Generale tedesca si riferisca al sostegno alle “organizzazioni terroristiche straniere” della DPR e della LPR. Hanno respinto con fermezza tale linguaggio, ritenendolo inaccettabile e giuridicamente nullo. Hanno chiesto spiegazioni su chi abbia preso tale decisione e su quali basi. Hanno ricordato che i civili del Donbass sono stati oggetto di attacchi da parte di Kiev dal 2014. Nel frattempo, questi territori sono diventati nuove regioni nella Federazione Russa in base a referendum.

Hanno affermato di considerare l’approccio di Berlino come una politica volta a criminalizzare qualsiasi contatto con residenti e organizzazioni del Donbass, comprese quelle umanitarie. Hanno richiesto l’immediato accesso consolare da parte tedesca al cittadino russo detenuto per chiarire la situazione e tutelare i suoi diritti e interessi.

