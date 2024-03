GERMANIA. Tempi duri per il controspionaggio militare tedesco dopo il caso Taurus

L’intrusione russa all’intento del meeting fra i vertici militari tedeschi sulla cessione di missili Taurus all’Ucraina, ha messo in imbarazzo l’establishment militare e politico di Berlino nonché i suoi apparati di sicurezza. Soprattutto il controspionaggio militare tedesco: Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst, Bamad (Ufficio federale per il servizio di controspionaggio militare).

Con sede a Colonia e otto uffici regionali, Bamad non conduce molte operazioni di intelligence tecnica. La sua attività principale rimane il controspionaggio legato alle questioni di difesa e ai nulla osta di sicurezza, si sa che tratta 50.000 domande all’anno, ed è simile al Drsd francese. Secondo i dati approssimativi della Bundeswehr, il Bamad conta circa 1.250 dipendenti civili e militari.

È stato modernizzato nel 2017 quando è stato convertito da dipartimento militare in struttura federale e rimane, come altri servizi, sotto il controllo del Parlamento, in particolare del Commissario del Bundestag per le forze armate, e del dipartimento legale del Ministero della Difesa, il Dipartimento R.

Oltre al direttore civile, Martina Rosenberg che lo dirige dal novembre 2020, il Bamad ha due “garanti dell’intelligence” tra i suoi alti dirigenti che agiscono come suoi vice: ad oggi sono un militare, il generale Ralf Feldotto, paracadutista specializzato nell’intelligence militare e nominato nel 2023; e un civile, Burkhard Even, nominato nel 2019. Even proviene dal Ministero degli Interni, è stato capo del dipartimento Z del BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz) e poi direttore del suo dipartimento di controspionaggio e protezione economica, Dipartimento IV.

Oltre all’Ucraina, Berlino deve far fronte a numerose minacce del controspionaggio militare. In un’audizione parlamentare di ottobre, il direttore Rosenberg ha descritto gli sforzi del suo dipartimento per contrastare i tentativi degli agenti cinesi di reclutare ufficiali tedeschi, in particolare piloti addestrati secondo gli standard della NATO. BAMAD conduce anche operazioni ibride, soprattutto nel campo della difesa informatica, e combatte l’estremismo.

Il servizio è anche coinvolto nel garantire la sicurezza delle truppe tedesche di stanza all’estero in missioni Onu e NATO.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/