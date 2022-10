GERMANIA. Schäuble dice ai tedeschi di non lamentarsi e di preparare i maglioni

Secondo il politico Wolfgang Schäuble, quest’inverno i tedeschi dovrebbero smettere di lamentarsi e prepararsi con maglioni e candele in caso di blackout a causa della crisi energetica.

In un’intervista rilasciata l’11 ottobre a Bild-TV, l’ex ministro delle Finanze e presidente del governo tedesco ha dichiarato che i tedeschi dovrebbero «indossare un maglione, o forse un secondo maglione» nel caso di un inverno gelido. «Non bisogna lamentarsi, ma riconoscere che molte cose non possono essere date per scontate», ha detto riporta BusinessInsider.

I leader europei hanno espresso preoccupazione per la possibilità di interruzioni di corrente quest’inverno a causa della stretta sulle forniture energetiche. «È per questo che bisogna sempre avere in casa qualche candela, fiammiferi e una torcia elettrica», ha detto Schäuble.

L’ottantenne politico tedesco ha anche avvertito i suoi concittadini di non dare per scontato che il governo possa risolvere problemi finanziari come l’impennata dell’inflazione e dei costi energetici. «Se suggeriamo alla gente che tutto è illimitato, stiamo esagerando. Così la gente ha l’impressione che lo Stato possa fare tutto e questo non è sostenibile», ha poi detto Schäuble a Bild-TV.

La Russia continua a trattenere le forniture di gas naturale all’Europa dopo che l’Occidente ha imposto sanzioni a Mosca per l’invasione dell’Ucraina. A causa delle carenze, i prezzi dell’energia sono saliti alle stelle, lasciando alcune persone in difficoltà nel permettersi cibo e altri beni di prima necessità.

I rivenditori europei, le banche e altre aziende hanno già attuato misure di risparmio energetico, come lo spegnimento delle pubblicità illuminate per 18 ore, la chiusura delle porte e lo spegnimento delle fontane, in vista di potenziali carenze.

Nel frattempo, alcuni governi hanno introdotto norme volte a ridurre al minimo il consumo di energia. Per esempio, la Germania ha vietato le piscine riscaldate e la Spagna ha limitato il riscaldamento a una temperatura massima di 19 gradi Celsius negli edifici pubblici.

Maddalena Ingrao