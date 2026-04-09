GERMANIA. Ritirata la richiesta di autorizzazione per i viaggi all’estero degli uomini in età militare

Pochi giorni dopo che una clausola della nuova legge tedesca sulla coscrizione ha scatenato un’ondata di critiche, il Ministero della Difesa ha annunciato l’abrogazione della controversa norma.

La norma avrebbe richiesto agli uomini in età militare di ottenere un’autorizzazione dall’esercito tedesco prima di recarsi all’estero, riporta BrusselSignal. L’8 aprile, il Ministro della Difesa Boris Pistorius (Partito Socialdemocratico, SPD) ha dichiarato all’agenzia di stampa dpa che avrebbe emanato un regolamento per abolire tale obbligo.

“Naturalmente, ogni uomo di età compresa tra i 17 e i 45 anni può viaggiare all’estero senza bisogno di un permesso”, ha affermato Pistorius. “Ho già sollecitato i miei esperti a completare rapidamente un regolamento che renda operativa questa norma”, ha aggiunto, promettendo che il regolamento sarà pronto entro la fine della settimana.

La nuova libertà, tuttavia, durerà solo finché il servizio militare rimarrà volontario in Germania. Pistorius ha dichiarato: “Durante l’attuale periodo di pace, non ci saranno procedure di autorizzazione. Sospendiamo l’obbligo di autorizzazione finché il servizio militare rimarrà volontario”. Gli esperti ipotizzano che sia solo questione di tempo prima che la Germania debba reintrodurre la coscrizione obbligatoria, poiché il numero di volontari è insufficiente a soddisfare gli ambiziosi piani del governo per il potenziamento delle forze armate.

Nella settimana precedente la Pasqua, è emerso che la legge tedesca sulla coscrizione, recentemente rivista ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, conteneva una clausola che imponeva agli uomini di età compresa tra i 17 e i 45 anni di ottenere un permesso dal proprio ufficio militare locale prima di lasciare il Paese per più di tre mesi, indipendentemente dal fatto che prestassero servizio nell’esercito o meno.

Prima della revisione, tale obbligo sussisteva solo “in caso di stato di emergenza o di difesa”. Questa condizione è stata eliminata dalla nuova legge, che in precedenza era sfuggita al vaglio sia dei legislatori che dei media.

Dopo la diffusione delle nuove norme, che ha scatenato una tempesta di indignazione, il ministero di Pistorius ha inizialmente accusato i media di diffondere “notizie false”, sostenendo che il permesso di viaggio non dovesse essere richiesto, ma fosse concesso automaticamente. In seguito, esperti legali hanno dimostrato che questa affermazione era errata. Gli incidenti e i malintesi legati alla nuova legge hanno gettato un’ombra su Pistorius, che, secondo le classifiche dei media, rimane comunque il politico più popolare in Germania.

Maddalena Ingrao

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