GERMANIA. Lo spionaggio turco sul podio delle intelligence operative a Berlino

La Repubblica di Turchia è uno dei quattro principali Paesi impegnati in attività di spionaggio e nel tentativo di esercitare influenza sulla Germania nel 2021, ha riferito il 7 giugno Deutsche Welle, citando un rapporto dell’intelligence tedesca. Gli altri Paesi raggruppati con la Turchia sono la Federazione Russa, la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica Islamica dell’Iran.

La valutazione è stata inclusa in un rapporto annuale per il 2021 dell’Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione (BfV) – l’agenzia per la sicurezza interna del Paese – reso pubblico dal ministro degli Interni Nancy Faeser e dal Presidente del BfV Thomas Haidenwang.

Secondo DW, il rapporto afferma che le attività di spionaggio delle potenze straniere hanno gradualmente assunto un carattere “difficile” e che lo scorso anno hanno «rappresentato una seria minaccia» per la Germania e gli interessi del governo tedesco. Le indagini condotte dai Paesi interessati sui gruppi di opposizione in Germania e i tentativi di infiltrazione non solo «hanno portato a un clima di paura», ma hanno anche «rappresentato una minaccia per la sicurezza della vita»nel Paese, si legge nel rapporto 2021 del BfV.

L’Organizzazione nazionale di intelligence turca (MİT) è stata descritta dal rapporto come “l’elemento centrale dell’architettura di sicurezza turca” che aiuta il governo turco, il presidente Recep Tayyip Erdoğan e il suo Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP) ad attuare la politica governativa, a mantenere la sicurezza interna e a raccogliere informazioni per preparare le decisioni politiche.

«La Germania rimane uno dei principali obiettivi dei servizi segreti e delle autorità di sicurezza turche», si legge nel rapporto, aggiungendo che questi si concentrano soprattutto su individui e organizzazioni che si oppongono o si pensa si oppongano al governo turco, in particolare i membri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, Pkk, e le persone legate al movimento religioso Gülen.

Designato come gruppo terroristico dalla Turchia, dall’UE e dagli Stati Uniti, il Pkk conduce dal 1984 un’insurrezione contro lo Stato turco che ha causato decine di migliaia di vittime. Erdoğan ha preso di mira i seguaci del movimento Gülen, un gruppo religioso ispirato da Fethullah Gülen, dopo le indagini sulla corruzione del 17-25 dicembre 2013, che hanno coinvolto l’allora primo Ministro Erdoğan, i suoi familiari e la sua cerchia ristretta.

Respingendo le indagini come un colpo di stato e una cospirazione gülenista contro il suo governo, Erdoğan ha designato il movimento come organizzazione terroristica e ha iniziato a prendere di mira i suoi membri. Ha intensificato la repressione del movimento dopo il tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016, di cui ha accusato Gülen di essere il mandante. Gülen e il movimento negano fermamente il coinvolgimento nel putsch fallito o in qualsiasi attività terroristica.

La Turchia concentra le sue attività di intelligence o di influenza in Germania anche sulla politica, l’industria e le forze armate, nonché sui settori della ricerca e dell’alta tecnologia e sui loro effetti sull’Ue e sulla Nato, afferma il rapporto, aggiungendo che le organizzazioni filo-governative turche, come l’Unione dei Democratici Internazionali, Uid, nota come la più grande rete di Erdoğan in Europa, promuovono l’attuale politica in Germania e in altri Paesi europei.

Il rapporto elenca Hezbollah turco, il movimento Millî Görüş e le associazioni affiliate, Igmg, e Furkan Gemeinschaft come organizzazioni estremiste islamiche e il Pkk, e il movimento di destra turco Ülkücü come organizzazioni estremiste di stranieri che sono seguite dal BfV poiché costituiscono una minaccia alla sicurezza. Secondo il rapporto, il numero di reati penali e violenti associati all’estremismo da parte di stranieri è aumentato del 17,4% nel 2021, raggiungendo quota 776.

Luigi Medici