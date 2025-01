GERMANIA. L’Import di GNL russo è aumentato del 500% nel 2024

Nonostante Berlino sia tra i sostenitori più accessi ella interruzione delle importazioni i gas russo verso l’UE, la Germania ha visto le importazioni di GNL russo salire del 500% nel 2024 anno su anno, per un valore totale di 7,32 miliardi di euro. Il gas è consegnato tramite altri paesi europei, ha riferito UBN il 29 gennaio.

Berlino ha ufficialmente vietato le importazioni dirette di GNL nelle sue nuove strutture sulla costa settentrionale, ma ha ricevuto gas liquefatto russo tramite porti intermedi salva-faccia, riporta BneIntelliNews.

In precedenza la Germania dipendeva fortemente dall’importazione di gas russo tramite condotte per alimentare la sua economia e non aveva costruito terminali GNL, il che la rendeva quasi interamente dipendente dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 che trasportavano gas dai giacimenti russi di Yamal per approdare a Lubmin, una città costiera nella Germania nord-orientale.

A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, Berlino ha vietato qualsiasi importazione diretta di gas russo, ma ha continuato a importarlo tramite terze parti. Tuttavia, con volumi ridotti e costi alle stelle, la fine del gas russo importato a basso costo ha portato alla deindustrializzazione dell’economia tedesca e ha spinto l’ex potenza europea in una recessione lunga due anni.

I dati mostrano che la Germania continua ad acquisire GNL russo indirettamente. La compagnia energetica statale Sefe, precedentemente parte di Gazprom e nazionalizzata nel 2022, ha acquistato 58 carichi di GNL tramite il porto francese di Dunkerque lo scorso anno, segnando un aumento di oltre il 500% rispetto all’anno precedente, riporta UBN.

Anche se la Germania ha interrotto le importazioni dirette di gas tramite gasdotto dalla Russia, tra il 3% e il 9,2% della sua fornitura di gas proviene ancora dalla Russia, raggiungendo il paese attraverso altri membri dell’UE secondo i dati. Una parte significativa del GNL russo arriva nei porti belgi, dove viene rigassificato e trasportato tramite gasdotti in tutta Europa. Una volta in Germania, che ospita anche i più grandi serbatoi di stoccaggio del gas nell’UE, il gas viene solitamente registrato come belga nelle statistiche ufficiali sull’energia, nonostante il Belgio non abbia una produzione nazionale di GNL.

Il Belgio è tra i maggiori importatori di GNL russo, insieme a Spagna e Francia. Nel 2024, le forniture di GNL russo all’Europa hanno raggiunto un record di 17,2 miliardi di metri cubi, con una parte di queste spedizioni vincolate da contratti a lungo termine che le aziende non sono in grado di rescindere.

L’Europa rimane agganciata al gas russo e non è stata in grado di trovare fonti di energia alternative. Nonostante le recenti richieste di dieci membri dell’UE di vietare le importazioni di GNL in Europa, il GNL non sarà incluso nel prossimo pacchetto di sanzioni.

La Russia ha esportato un record di 33,6 milioni di tonnellate (45,7 miliardi di metri cubi) di GNL in Europa nel 2024, in aumento del 4% rispetto al 2023, secondo Kpler, equivalente a un terzo delle esportazioni di gas della Russia prima della guerra in Europa. E le esportazioni di gas tramite condotte verso l’Europa, principalmente verso Ungheria, Turchia e Slovacchia, sono aumentate di un consistente 20%.

Il 52% delle esportazioni russe di GNL è andata al mercato europeo, che rimane il mercato più importante della Russia. La Cina ha importato altri 31 miliardi di metri cubi tramite il gasdotto Power of Siberia, più che raddoppiando il volume delle importazioni dall’inizio della guerra in Ucraina. Il gasdotto è progettato per fornire fino a 38 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno alla Cina e un secondo Power of Siberia II aggiungerà altri 50 miliardi di metri cubi se verrà infine costruito.

Sono in corso anche discussioni su una potenziale nuova rotta attraverso il Kazakistan, in grado di fornire fino a 35 miliardi di metri cubi all’anno. La Russia ha invertito il flusso dei gasdotti dell’era sovietica verso l’Asia centrale l’anno scorso e sta già inviando circa 5 miliardi di metri cubi di gas in Uzbekistan e Kazakistan.

L’UE ha recentemente pubblicato una tabella di marcia per abbandonare il GNL russo entro il 2027, ma rimane oggetto di un intenso dibattito poiché i membri dell’UE sono profondamente divisi sulla questione. I maggiori acquirenti di GNL russo nell’UE nel 2024 sono stati Francia (6,3 milioni di tonnellate), Spagna (4,8 milioni di tonnellate), Belgio (4,4 milioni di tonnellate) e Paesi Bassi (1,3 milioni di tonnellate).

Il vero quadro dei consumi riporta poi che la stessa Germania, che ha vietato la ricezione di navi gasiere con GNL russo presso i suoi terminali, importa gas attraverso la Francia. Di conseguenza, anche ora il 3-9% del gas consumato in Germania è di origine russa. La quota totale di GNL russo nelle importazioni UE si è avvicinata al 20% nel 2024, rispetto al 15% dell’anno precedente.

Lucia Giannini

