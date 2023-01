GERMANIA. L’economia tedesca ristagna alla fine del 2022 ma sfugge alla recessione

La produzione economica tedesca ha ristagnato nell’ultimo trimestre del 2022 ed è cresciuta dell’1,9% sull’intero anno, aggiungendo segnali che indicano che la più grande economia europea potrebbe evitare una recessione, almeno durante l’inverno.

L’aumento del prodotto interno lordo per l’intero anno, riportato venerdì dall’ufficio statistico tedesco Destatis, ha battuto di poco le previsioni intermedie dell’1,8% formulate da un sondaggio Reuters tra gli economisti. Il PIL del 2022 è stato superiore dello 0,7% rispetto a quello del 2019, l’anno precedente all’inizio della pandemia COVID-19. «La nostra economia è adattabile e robusta», ha dichiarato il ministro delle Finanze Christian Lindner, riporta l’agenzia britannica.

I dati usciti venerdì si aggiungono alle prove che la recessione prevista per i mesi invernali nella zona euro a 20 nazioni potrebbe essere più breve e meno profonda del previsto.

La presidente di Destatis, Ruth Brand, ha dichiarato che l’economia tedesca ha avuto un buon andamento nel 2022 nonostante la crisi energetica innescata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

«Ci sono state anche gravi carenze di materiali e strozzature nelle consegne, un aumento massiccio dei prezzi dei prodotti alimentari, carenze di manodopera qualificata e il perdurare – anche se in via di attenuazione – della pandemia COVID-19», ha dichiarato. I principali motori della crescita economica sono stati i consumi delle famiglie, con un aumento del 4,6% su base annua, e gli investimenti in macchinari e attrezzature, con un aumento del 2,5% su base annua.

«Il rallentamento dell’economia nel semestre invernale, secondo i dati attuali, sarà più lieve e più breve del previsto», ha dichiarato il ministro dell’Economia Robert Habeck nel rapporto mensile del Ministero.

Thomas Gitzel, capo economista della VP Bank, ha affermato che l’economia ha superato le basse aspettative, aggiungendo: «È possibile che la recessione venga rinviata. D’altra parte, riteniamo improbabile che la recessione non si materializzi affatto». Una recessione è comunemente definita come due trimestri consecutivi di contrazione, e il dato del quarto trimestre dell’istituto di statistica di crescita zero era una lettura iniziale che potrebbe ancora essere rivista.

Ma ci sono stati segnali crescenti che indicano che l’economia, cresciuta nel terzo trimestre, potrebbe evitare il peggio di una recessione causata dal crollo delle forniture di gas dalla Russia e dall’impennata dei prezzi dell’energia sui mercati mondiali.

Giovedì , scorsoil consigliere economico del governo tedesco Monika Schnitzer ha dichiarato che l’inflazione interna ha probabilmente raggiunto il suo picco grazie al calo dei prezzi globali dell’energia, aggiungendo di aspettarsi che i prezzi del gas naturale continueranno a scendere quest’anno.

A dicembre l’inflazione è diminuita per il secondo mese consecutivo a causa del calo dei prezzi dell’energia e del pagamento una tantum da parte del governo delle bollette energetiche domestiche, con i prezzi al consumo armonizzati nell’UE che sono aumentati del 9,6% su base annua.

L’ufficio statistico tedesco ha aggiunto che il deficit statale della Germania è stato pari al 2,6% del PIL nel 2022.

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/

Maddalena Ingroia