GERMANIA. L’economia è in profonda crisi. PIL in contrazione

L’economia tedesca è in profonda crisi, con un prodotto interno lordo che probabilmente si contrarrà dello 0,1% quest’anno, ha affermato il 2 gennaio l’associazione di settore BDI, mettendola sulla buona strada per tre anni di crescita in calo per la prima volta dalla riunificazione.

Allo stesso tempo, la zona euro crescerà dell’1,1% e l’economia globale del 3,2%, ha affermato BDI, indicando che la Germania rimarrà uno dei ritardatari del blocco monetario in termini economici.

“La situazione è molto grave: la crescita nell’industria in particolare ha subito una rottura strutturale”, ha affermato il presidente di BDI Peter Leibinger a Berlino. La Germania dell’Est e quella dell’Ovest sono state riunificate come un unico stato sovrano negli anni ’90.

La crescente concorrenza dall’estero, gli elevati costi energetici, i tassi di interesse ancora elevati e le incerte prospettive economiche hanno avuto un impatto negativo sull’economia tedesca, che si è contratta nel 2024 per due anni consecutivi, riporta Reuters.

I disaccordi su come rilanciare la più grande economia europea hanno contribuito alla fine della coalizione di governo, con la terribile situazione economica riflessa nella leggendaria industria automobilistica, mentre Volkswagen intraprende drastici tagli ai costi per rimanere rilevante.

La crisi economica è più di una semplice conseguenza della pandemia e dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

I problemi sono il risultato di una debolezza strutturale dal 2018 che i governi non sono riusciti ad affrontare, ha affermato Leibinger.

“Sono urgentemente necessari investimenti pubblici in infrastrutture moderne, nella trasformazione e nella resilienza della nostra economia”, ha affermato Leibinger, chiedendo anche una riduzione della burocrazia, prezzi dell’energia più bassi e una strategia chiara per rafforzare il panorama tedesco dell’innovazione e della ricerca.

Con uno sguardo a Bruxelles, Leibinger ha affermato che era importante che la Germania assumesse di nuovo un ruolo di leadership più sicuro e che l’Europa diventasse più indipendente strategicamente.

Il presidente della BDI ha anche affrontato il ritorno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca e le sue minacce tariffarie, che potrebbero far sì che l’economia tedesca orientata all’export si contragga di quasi lo 0,5% nel 2025, invece del calo previsto dello 0,1%. “La cosa più importante sarà entrare in una relazione transazionale e avere competenze strategicamente importanti che il nostro partner può trovare solo con noi”, ha affermato Leibinger.

In questo scenario, Volkswagen e i suoi partner cinesi hanno discusso la possibilità di investire in stabilimenti in Germania, ha detto l’AD di VW Oliver Blume: ”Abbiamo strette collaborazioni in Cina e, naturalmente, ci sono state conversazioni, ma nessuna decisione concreta”.

Volkswagen ha tre partner di joint venture in Cina – SAIC, FAW e JAC – e possiede una quota nella startup cinese di veicoli elettrici Xpeng, nessuno dei quali ha attualmente stabilimenti di produzione in Europa.

Volkswagen sta esplorando usi alternativi per i suoi stabilimenti di Dresda e Osnabrück nell’ambito di una spinta al taglio dei costi per ridurre le sue operazioni tedesche.

La più grande casa automobilistica europea, che possiede marchi tra cui Porsche, Audi e Skoda, ha subito un calo delle vendite esacerbato dalla crescente concorrenza delle case automobilistiche cinesi.

I suoi dirigenti volevano chiudere diversi stabilimenti, ma hanno incontrato la resistenza dei sindacati.

In un accordo raggiunto prima di Natale hanno concordato di porre fine alla produzione a Dresda, uno stabilimento da 340 lavoratori che produce l’ID.3 elettrica, dal 2025, e a Osnabrück, dove 2.300 dipendenti producono la T-Roc Cabrio, dal 2027.

Finora, le case automobilistiche cinesi hanno mostrato scarso interesse pubblico nel costruire o acquistare stabilimenti in Germania, nota per i suoi elevati costi energetici e di manodopera.

La più grande casa automobilistica cinese BYD sta costruendo uno stabilimento in Ungheria, mentre Chery inizierà la produzione in Spagna entro la fine dell’anno tramite una joint venture con il partner spagnolo Ebro.

