GERMANIA. L’automotive non può garantire prezzi stabili per la crisi del gas

La crisi del gas assai sentita dall’establishment politico ed economico tedesco fa sentire i suoi effetti anche nel potente settore automobilistico di Berlino. Le case automobilistiche tedesche sono preoccupate dai rischi per le catene di approvvigionamento dei componenti a causa dell’aumento dei prezzi e della potenziale carenza di energia.

Le maggiori case automobilistiche tedesche, BMW, Volkswagen e Mercedes-Benz, hanno dichiarato all’unisono che le loro forniture di gas sono sicure per questo inverno. Ma se i loro fornitori si trovano in difficoltà e la rete di approvvigionamento collassa, la loro stessa produzione sarebbe minacciata. La carenza di semiconduttori ha già dimostrato quanto rapidamente ciò possa accadere, ha dichiarato Geng Wu, responsabile degli acquisti di Volkswagen.

Si osserva inoltre che il costo delle risorse energetiche potrebbe essere trasferito sul prezzo delle automobili. I contratti tra i fornitori e i loro clienti contengono spesso clausole che adeguano i prezzi in base al costo delle materie prime. Tuttavia, i costi energetici sono raramente presi in considerazione. Il cancro c’è sempre stato, ma non oggi. Le case automobilistiche hanno tutto l’interesse a mantenere la catena di fornitura esistente ed è impossibile trovare alternative accessibili sul mercato. Inoltre, cambiare fornitore rappresenta una spesa importante; anche un componente piccolo come un’elica può richiedere alle case automobilistiche di effettuare dei crash test. In generale, agli acquirenti verrà chiesto di pagare le bollette.

Il settore automobilistico tedesco ha già subito una serie di popoli negli ultimi anni legati agli scandali sui motori inquinanti che hanno interessato il gruppo Volswagen nel suo complesso. Come si ricorderà i dati relativi all emissioni di carbonio dei motori diesel che equipaggiavano le auto tedesche erano stati “ritoccati” per consentirgli di passare senza alcun problema la rigida normativa europea. Oltre a questo una serie di città tedesca ha iniziato as bandire i motori diesel nei propri territori o imponendo una serie di tariffe locali tali da scoraggiarne l’utilizzo o il possesso.

Tommaso Dal Passo