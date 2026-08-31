GERMANIA. La CIA investe nei droni tedeschi

Il produttore tedesco di droni Quantum Systems ha consolidato la sua presenza negli Stati Uniti grazie all’aiuto di In-Q-Tel (IQT), un investitore legato alla CIA, ha dichiarato il suo co-CEO, sottolineando come i capitali e le reti statunitensi continuino a influenzare le emergenti aziende europee del settore della difesa.

Sven Kruck ha dichiarato che gli investitori statunitensi, tra cui IQT, hanno contribuito ad aprire le porte a Washington e ad aggiudicarsi contratti con la Central Intelligence Agency (CIA) e l’FBI (Federal Bureau of Investigation)m riporta Reuters.

Queste dichiarazioni evidenziano l’importanza degli investitori e dei contatti statunitensi per alcune startup europee del settore della difesa, anche se i governi di tutto il continente premono per una maggiore indipendenza da Washington: ”Ci ha facilitato l’avvio delle attività negli Stati Uniti con clienti come la CIA e l’FBI”, ha affermato Kruck, la cui azienda vende droni da ricognizione, attacco e intercettazione a paesi come Ucraina e Germania. “Si sono aperte delle vie. È così che abbiamo trovato la strada per gli Stati Uniti. All’inizio eravamo più forti negli Stati Uniti, dove il cliente tedesco era molto più debole.”m ha poi detto.

Berlino sta cercando di ridurre la sua dipendenza da Washington, dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di abbandonare la NATO, l’alleanza che sostiene la difesa dell’Europa contro la Russia. Ma ricostruire le forze armate tedesche, a lungo trascurate, senza accesso ai capitali e ai mercati della difesa statunitensi è una sfida importante.

Kruck ha affermato che il business generato da un contratto di ricognizione con le agenzie di intelligence statunitensi era modesto, ma ha contribuito a consolidare la credibilità di Quantum. L’azienda è ora una delle più grandi startup della difesa in Europa, con una valutazione di circa 8 miliardi di dollari.

Come altre aziende del settore della difesa, Quantum non può vendere tecnologie sviluppate negli Stati Uniti ad altri paesi senza l’approvazione degli Stati Uniti.

Il caso sottolinea anche la crescente influenza di IQT, la società di venture capital creata da funzionari dell’intelligence per identificare e investire in tecnologie rilevanti per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. IQT, il cui nome è un omaggio a Q, il creatore di gadget di James Bond, detiene partecipazioni in diverse società, tra cui l’azienda tedesca di difesa Stark, e si sta concentrando sempre più sull’Europa, in un momento in cui il continente sta aumentando la spesa militare. Sebbene gli investimenti di IQT siano in genere di modesta entità, spesso inferiori a 3 milioni di dollari, il suo valore risiede nel mettere in contatto le aziende con gli acquirenti della difesa statunitensi, i principali investitori del settore.

“L’ecosistema deep-tech europeo è una fonte fondamentale di innovazione rilevante per le missioni”, ha dichiarato Jennifer Nelson, vicepresidente esecutivo internazionale di IQT, a Reuters. “La Germania è un partner per l’innovazione e un alleato strategico particolarmente importante”, ha aggiunto, definendola una “pietra angolare dell’ecosistema della difesa europeo”.

La società di venture capital, che investe in tecnologie che spaziano dalla cybersicurezza all’energia fino ai satelliti, ha sostenuto startup tra cui il gigante dell’analisi dei dati Palantir Technologies e Anduril, una delle più grandi aziende di tecnologia militare e droni. “IQT continua ad espandere gli investimenti in aziende tedesche innovative nel settore delle tecnologie a duplice uso… in modo che i team governativi alleati possano valutare e adottare più rapidamente capacità all’avanguardia”, ha affermato Nelson.

Mentre l’Europa cerca di ridurre la sua dipendenza dalla potenza militare statunitense, la crescente presenza di IQT nella regione ha suscitato preoccupazioni sul fatto che le nuove tecnologie strategicamente importanti possano essere sempre più legate agli interessi degli Stati Uniti.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidente della commissione per la sicurezza e la difesa del Parlamento europeo, ha affermato che IQT dovrebbe essere considerata in modo diverso da un investitore convenzionale a causa dei suoi legami con le agenzie di intelligence statunitensi: ”IQT non è un investitore puramente finanziario, ma ha il mandato di garantire l’accesso alle migliori tecnologie per i servizi di intelligence statunitensi”, ha dichiarato Strack-Zimmermann.

“L’influenza strategica sugli Stati Uniti può andare oltre il semplice business, attraverso partecipazioni azionarie, diritti di osservazione, accordi di sviluppo e licenza, nonché l’accesso a contratti governativi.”, ha aggiunto.

All’inizio di quest’anno, il direttore della CIA John Ratcliffe ha dichiarato che l’agenzia stava “ottimizzando il nostro approccio alla collaborazione con il settore privato”. La CIA ha rifiutato di commentare. Il Ministero della Difesa tedesco ha affermato di prendere sul serio l’influenza degli investitori nel settore della difesa e che gli azionisti non dovrebbero interferire con le operazioni, la tecnologia o la ricerca di un’azienda. Le dichiarazioni di Kruck mettono in luce gli stretti legami che continuano a unire il settore della difesa europeo agli Stati Uniti, anche se i governi si sforzano di rafforzare le proprie capacità militari interne. “Ogni investitore… ha una rete di contatti alle spalle e, logicamente, si cerca di sfruttarla”, ha affermato Kruck, aggiungendo che anche altri investitori hanno contribuito al successo dell’azienda. “In definitiva, i prodotti devono essere convincenti. Ma di certo, gli investitori americani… conoscono l’amministrazione che governa e rendono possibile la comunicazione.”

Kruck ha aggiunto, tuttavia, che IQT non gli aveva inviato alcuna “e-mail proattiva” negli ultimi due anni. Ha anche sottolineato il requisito imposto da Washington ai fornitori stranieri del settore della difesa di stabilire sedi operative negli Stati Uniti: “Ecco perché abbiamo stabilimenti negli Stati Uniti e personale lì”, ha detto. I legislatori europei hanno sostenuto che la regione deve fare di più per convogliare i finanziamenti verso le startup. L’Europa non ha un equivalente di IQT.

Lucia Giannini

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