GERMANIA. I servizi interni bollano l’AfD come “minaccia per la democrazia”

Venerdì scorso l’agenzia di intelligence interna tedesca ha classificato il partito di estrema destra Alternativa per la Germania, AfD, come un’entità estremista che minaccia la democrazia, una mossa che le consente di monitorare meglio il partito arrivato secondo alle elezioni federali di febbraio.

La conclusione del BfV, basata su una perizia di 1.100 pagine, secondo cui l’AfD è razzista e anti-musulmana, consente alle autorità di aumentare la sorveglianza del partito, anche reclutando informatori confidenziali e intercettando le comunicazioni, riporta Reuters.

Lo stigma potrebbe anche ostacolare la capacità del partito di attrarre iscritti, mentre i finanziamenti pubblici potrebbero essere a rischio.

L’AfD, attualmente in testa a diversi sondaggi d’opinione, ha condannato la decisione, mentre gli analisti politici hanno affermato che rischia di alimentare ulteriormente il sostegno al partito. “Al centro della nostra valutazione c’è il concetto di popolo, definito etnicamente e ancestralmente, che plasma l’AfD, che svaluta intere fasce della popolazione tedesca e ne viola la dignità umana”, ha dichiarato l’agenzia di intelligence interna in un comunicato.

“Questo concetto si riflette nella posizione generale anti-migranti e anti-musulmana del partito”.

L’AfD ha “diffamato e calunniato” individui e gruppi, fomentando “paure irrazionali e ostilità nei loro confronti”, ha aggiunto.

Nella prima risposta del partito al rapporto, il leader di un gruppo parlamentare regionale, Anton Baron, ha dichiarato: “È triste vedere lo stato della democrazia nel nostro Paese, quando i partiti tradizionali ricorrono ora ai mezzi politicamente più discutibili per agire contro il più forte partito di opposizione”.

La decisione dell’intelligence arriva pochi giorni prima del giuramento del leader conservatore Friedrich Merz come nuovo cancelliere tedesco e nel mezzo di un acceso dibattito all’interno del suo partito su come gestire l’AfD nel nuovo parlamento.

Il partito ha ottenuto un numero record di seggi, il che gli conferisce teoricamente il diritto di presiedere diverse commissioni parlamentari chiave.

Un importante alleato di Merz, Jens Spahn, ha chiesto che l’AfD venga trattata come un normale partito di opposizione nelle procedure parlamentari, sostenendo che questo approccio impedisce al partito di adottare una narrazione da “vittima”.

Tuttavia, altri partiti affermati e molti membri dello stesso gruppo conservatore di Spahn hanno respinto tale approccio e potrebbero usare la notizia come giustificazione per bloccare i tentativi dell’AfD di guidare commissioni chiave.

La classificazione potrebbe riaccendere i tentativi di far mettere al bando l’AfD, ma il cancelliere uscente Olaf Scholz, i cui socialdemocratici saranno il partner minore nella nuova coalizione di Merz, ha sconsigliato di affrettarsi a mettere al bando l’AfD.

“Sono contrario a un’azione frettolosa, dobbiamo valutare attentamente la classificazione”, ha dichiarato venerdì durante un convegno ecclesiastico nella città settentrionale di Hannover.

Il parlamento tedesco potrebbe anche tentare di limitare o bloccare i finanziamenti pubblici all’AfD, ma per farlo le autorità avrebbero bisogno di prove che il partito sia esplicitamente intenzionato a minare o addirittura rovesciare la democrazia tedesca. Alcune fazioni dell’AfD, come l’ala giovanile, erano già state classificate come estremiste, mentre il partito nel suo complesso è stato classificato come sospetto caso di estremismo nel 2021.

Creato per protestare contro i salvataggi della zona euro nel 2013, l’euroscettico AfD si è trasformato in un partito anti-immigrazione dopo la decisione della Germania di accogliere una grande ondata di rifugiati nel 2015.

Il fatto che l’agenzia BfV necessiti di una certa classificazione per poter monitorare un partito politico riflette il fatto che è legalmente più restrittiva rispetto ad altri servizi segreti europei, in risposta all’esperienza del Paese sotto il regime nazista e comunista.

Tommaso Dal Passo

