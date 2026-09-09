GERMANIA. Ecco come Pechino vede la vittoria dell’AfD

La vittoria del partito di estrema destra AfD (Alternative für Deutschland) nelle elezioni nello stato federale tedesco della Sassonia-Anhalt ha ricevuto una vasta copertura da parte dei media internazionali, che si sono interrogati sulle cause e, soprattutto sulle implicazioni politiche sia per Germania, sia per l’Europa, di questa importante affermazione elettorale.

Le vicende elettorali tedesche hanno ricevuto un’importante copertura mediatica anche in Cina. Ad esempio il programma “Shan Ping” (Commento Flash), trasmesso dall’emittente statale cinese CCTV (China Central Television, Zhongguo Zhongyang Dianshitai), ha ospitato il direttore del Centro di ricerca sulla cooperazione sino-tedesca dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali (Zhongguo shehui kexueyuan, CASS, principale istituto statale di ricerca e think tank della Cina), Yang Jiepu, perché fornisse un quadro della situazione politica tedesca. Nell’intervista, i cui punti chiave sono stati riportati dalla CCTV Global Information Radio (Zong tai huanqiu zixun guangbo) e ripresi dal sito del Beijing Daily (Beijing ribao), il direttore del Centro di ricerca sulla cooperazione sino-tedesca sottolinea che i risultati elettorali tedeschi “riflettono sia i cambiamenti nella politica locale della Sassonia-Anhalt, sia la convergenza di molteplici fattori, tra cui il panorama politico tedesco, l’efficacia della governance, le pressioni economiche e sociali e la situazione internazionale”.

Nella sua analisi Yang Jiepu afferma che AfD si sta trasformando da un partito di protesta in una forza politica stabile, sottolineando come la stessa sconfitta della CDU (Unione Cristiano-Democratica di Germania) sia legata ai cambiamenti strutturali nel panorama politico della Germania orientale che vedono il declino del gradimento politico verso i partiti tradizionali, rimarcando come questa situazione non sia confinata alla sola Sassonia-Anhalt, ma ha implicazioni anche a livello nazionale. Secondo il direttore del Centro di ricerca sulla cooperazione sino-tedesca del CASS, le elezioni in Sassonia-Anhalt potrebbero rappresentare un punto di svolta nel panorama politico tedesco, poiché se AfD dovesse continuare ad intaccare il Brandmauer (come si legge sull’ enciclopedia Treccani “l’isolamento politico delle forze di estrema destra di tradizione o ispirazione nazista al fine di impedirne l’accesso all’area di governo”) potrebbe non solo sconvolgere lo scenario partico della Germania ma anche riuscire ad intaccare tabù e tradizioni politiche che durano dal secondo dopoguerra. Yang Jiepu conclude la sua analisi rimarcando come la Germania sia la più grande economia d’Europa e al contempo un punto di rifermento politico nel continente, e che dunque “una netta virata a destra” da parte dei tedeschi, potrebbe continuare a spingere ulteriormente a destra il resto dell’Europa, sottolineando come pur non rappresentando la totalità dell’opinione pubblica europea, la Repubblica Federale Tedesca rappresenta, tuttavia “un’importante epitome del cambiamento politico europeo”.

Il portale di approfondimento giornalistico Xinwen Fangdajing evidenzia come l’affermazione dell’AfD vada ridotta alla semplice “ascesa dell’estrema destra” proponendo un’analisi più ampia. Il portale cinese sottolinea, infatti, come la Sassonia-Anhalt fosse parte dell’ex Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est) e come, ad oltre trent’anni dalla riunificazione, le contraddizioni tra Est ed Ovest non sono completamente scomparse, con la parte orientale che pur avendo subito una trasformazioni eradicale dal punto di vista economico sociale è rimasta complessivamente indietro rispetto alla parte occidentale. una situazione del genere, continua Xinwen Fangdajing, può essere mascherata in momenti di crescita economica, ma può portare all’esplosione del malcontento in momenti di crisi e stagnazione come quello che sta attraversando attualmente la Germania.

Il portale di approfondimento cinese ricorda, inoltre, come il Cancelliere Merz candidatosi alla presidenza della CDU aveva promesso che avrebbe dimezzato i consensi dell’AfD, ed evidenzia come dopo otto anni Alternative für Deutschland non solo sia ancora presente sulla scena politica tedesca, ma è anche diventato il primo partito in Sassonia-Anhalt. In linea con l’analisi del direttore Centro di ricerca sulla cooperazione sino-tedesca del CASS, Xinwen Fangdajing sottolinea che un’affluenza alle urne del 77,8% mostra come sempre più elettori si rechino attivamente a votare incanalando il proprio malcontento su questioni come l’economia, l’energia, l’immigrazione e la sicurezza nel sostegno all’AfD. Infine, pur sottolineando che questa affermazione elettorale probabilmente non porterà ad un governo effettivo di AfD in Sassonia-Anhalt (il partito non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti che gli permetterebbero di governare da solo, e difficilmente gli altri partiti lo sosterranno in una coalizione), rappresenta di per sé una vittoria significativa. Guardando alle elezioni politiche nazionali del 2029, il portale di approfondimento cinese conclude la sua riflessione chiedendosi quanto a lungo potrà ancora reggere il Brandmauer.

Zhang Yiye conduttrice della rubrica di Dragon Television (in cinese Dongfang Weishi, canale televisivo di proprietà dello Shanghai Media Group, Shanghai Dongfang Chuanmei Jetuan, uno dei più grandi conglomerati mediatici e culturali di proprietà statale), Huanqiu Ye wen, commentando le elezioni in Sassonia-Anhalt, risponde a questa domanda: a suo avviso il Brandmauer, esiste solo di nome ed è destinato a crollare. Nella sua analisi Zhang Yiye non fa riferimento ai soli dati, che mostrano un’ascesa costante delle preferenze per AfD, ma evidenzia come sia anche una questione di “cuori e menti”. La conduttrice di Huanqiu Ye wen sottolinea come nel programma di AfD siano presenti tematiche spiccatamente di estrema destra come le posizioni sull’immigrazione, sottolinea come dal suo punto di vista contiene “molti elementi pragmatici, come l’opposizione agli aiuti illimitati all’Ucraina, l’opposizione alla burocrazia e la richiesta del ripristino della cooperazione energetica con la Russia”. Zhang Yiye definisce il partito come “controverso e pragmatico” affermando che confinarlo alla sola etichetta “estrema destra” sia controproducente anche per la CDU, poiché a suo avviso avvicinandosi sempre di più a partiti di sinistra per contenere l’ascesa dell’AfD si starebbe allontanando dalla sua tradizione di centro destra snaturandosi, arrivando ad affermare che “più la CDU si affida alla sinistra e al centrosinistra, più perderà le caratteriste originarie del partito e sarà ostacolata in ogni modo una volta al governo”.

Proseguendo nella sua analisi Zhang Yiye, notando che più i partiti si oppongono all’ascesa dell’AfD più somigliano ad un establishment chiuso, afferma che ciò rappresenta un nervo scoperto della politica tedesca sottolineando come in Sassonia-Anhalt “il 59% degli elettori ha dichiarato di voler dare al governo federale una «severa lezione» con il proprio voto”. Inoltre, la conduttrice di Huanqiu Ye wen, dopo essersi chiesta già in precedenza se un sistema, in cui ad un partito che ottiene il 44% dei voti venga impedito di governare da chi ne ha ottenuti molti di meno, sia davvero democratico (pur riconoscendo la peculiarità del passato tedesco), evidenzia che queste elezioni offrono un altro spunto di riflessione, ovvero il motto utilizzato da AfD «Noi siamo il popolo» (Wir sind das Volk). Zhang Yiye ricorda, infatti, come questo sia il motto utilizzato dagli abitanti della Germania Est ai tempi della caduta del Muro di Berlino nel 1989, rimarcando che “lo slogan usato allora per abbattere un muro, viene usato per attaccarne un altro oggi”. La conduttrice di Huanqiu Ye wen conclude la sua riflessione affermando che se l’Afd andrà effettivamente al governo in Sassonia-Anhalt, ciò fungerà da progetto pilota, “se avrà successo, spianerà la strada alle elezioni federali del 2029; se fallirà, servirà da esempio negativo già pronto”.

Si segnala, infine, che diversi utenti hanno fortemente criticato un post pubblicato alla vigilia delle elezioni in Sassonia-Anhalt su Guanchazhe Wang (uno dei portali diinformazione e commento politico online più popolari e influenti della Cina) dal titolo “Iniziano le votazioni! Il partito di estrema destra tedesco potrebbe prendere per la prima volta il potere in un governo statale” accusando l’autore (e per estensione i media cinesi) di ripetere a pappagallo le definizioni dei media occidentali. La maggior parte degli utenti non riteneva appropriata l’etichetta di partito di estrema destra per l’AfD, alcuni sostenevano che effettivamente lo sia, qualcuno affermava che in Germania erano maggiormente esponenti di sinistra, e non di destra, ad avere sentimenti anti-cinesi, ed in commento in particolare si poteva leggere invece che “secondo gli standard della Cina (nel testo Dongda, utilizzando lo slang) l’AFD è un partito progressista di sinistra, quindi non sorprende che stia guadagnando consensi nell’ex Repubblica Democratica Tedesca”.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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