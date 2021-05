GERMANIA. Berlino si aspetta più clienti per l’eurotank francotedesco

I funzionari della difesa tedesca si aspettano di trovare nuovi partner europei per il Sistema principale di combattimento terrestre franco-tedesco dopo una conferenza a settembre a Berlino dedicata a questo tentativo.

Secondo un rapporto del governo al Parlamento, ripreso da C4isr, l’evento internazionale è destinato ad avviare una “ondata di apertura” di paesi interessati dell’Unione Europea, della Nato e altrove – a condizione che Germania e Francia siano d’accordo sui prerequisiti. Un candidato noto per il nuovo programma di carri armati è il Regno Unito. Nel mese di aprile, i funzionari tedeschi hanno dichiarato che i leader della difesa-acquisizione di Berlino e Londra hanno discusso la cooperazione sul programma, con la Francia ancora apparentemente sulla recinzione circa l’ammissione di estranei.

Eppure, Parigi ha accettato in linea di principio l’idea di estendere il cerchio dei paesi osservatori, che potrebbe portare a paesi selezionati a diventare partner a pieno titolo in seguito, il rapporto nota, citando il risultato di una riunione del 5 febbraio del Consiglio di difesa e sicurezza tedesco-francese.

La costruzione di un nuovo carro armato per l’Europa è considerata qui una sorta di partita in casa per l’industria tedesca, vale a dire Rheinmetall e Krauss-Maffei Wegmann, e i legislatori sono stati desiderosi di tenere sotto controllo i progressi. Anche la francese Nexter fa parte del team, sotto una joint venture con Krauss-Maffei, chiamata Knds.

Lo sforzo è tra una serie di investimenti previsti che devono ancora essere ancorati nei piani di bilancio del governo tedesco, tuttavia. Il ministero della Difesa prevede di richiedere l’approvazione dei legislatori per procedere nell’ultima settimana di giugno, giorni prima della pausa parlamentare.

Secondo il rapporto al Bundestag, contratti in otto aree di sviluppo sono in attesa di finanziamento nel corso di quest’anno.

Il rapporto del governo risponde a una richiesta dei legislatori di informazioni su qualsiasi informazione relativa al programma e un altro sforzo franco-tedesco, il Future Combat Air System. I legislatori di entrambi i paesi sono stati ansiosi di ritagliare il più grande pezzo possibile di partecipazione industriale per le loro aziende nazionali.

I funzionari hanno in gran parte respinto una domanda dei legislatori sull’accoppiamento dei due programmi per ottenere una linea temporale parallela. Gli approcci, le tecnologie e il contesto industriale sono semplicemente troppo diversi, hanno sostenuto. Eppure, Berlino considera la sua partecipazione industriale in entrambi i programmi, coordinando strettamente le agenzie pertinenti.

Maddalena Ingroia