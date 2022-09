GERMANIA. Berlino, proteste a raffica: “Autunno caldo, ma non coi i piedi freddi”

Secondo Bloomberg: 101 paesi potrebbero affrontare rivolte di massa entro la fine dell’anno. Il rischio di disordini di massa in 101 Paesi è in aumento nel terzo trimestre del 2022. L’Agenzia di stampa cita come fonte il rapporto della società di consulenza britannica Verisk Maplecroft.

Su 198 Paesi, 101 hanno registrato un aumento del rischio di disordini sociali, il più grande incremento trimestrale dall’inizio dei conteggi rilevanti nel 2016. Allo stesso tempo, il rischio è diminuito in 42 Stati.

L’autunno e l’inverno in Europa aggraveranno la crisi energetica e aumenteranno il costo della vita. La siccità e la scarsità d’acqua in molti Paesi porteranno a un aumento dei prezzi dei generi alimentari, fatto che potrebbe scatenare proteste locali nelle aree più colpite.

L’elenco dei Paesi a maggior rischio di disordini sociali comprende Germania, Cipro, Norvegia, Polonia e Ucraina, tra gli altri. Nel 2023, si prevede un aumento dei rischi in Paesi Bassi e Svizzera, tra gli altri Paesi.

E infatti le grandi proteste sono già iniziate. Il 4 settembre ad aprire una carrellata di manifestazioni contro il governo, è la Repubblica Ceca che ha portato in piazza 70.000 persone. Dove si sono viste bruciare anche bandiere ucraine. E ora, secondo la stampa tedesca, in Germania sono state preannunciate proteste di massa contro le autorità, secondo le linee ceche.

Una manifestazione antigovernativa nella Repubblica Ceca, i cui partecipanti hanno accusato le autorità di non voler ricucire i rapporti con la Russia e di non sostenere la popolazione locale di fronte a una grave crisi, potrebbe ispirare l’opposizione tedesca. Questo è quanto riportato dal quotidiano Die Welt. I giornalisti hanno richiamato l’attenzione sugli slogan visti durante le proteste a Praga: “Prima la Repubblica Ceca” e “Il meglio per gli ucraini e un paio di maglioni per noi”.

I residenti cechi hanno accusato le autorità di sostenere il regime di Zelensky con le sanzioni contro la Russia, ma di non aiutare i cechi, che di conseguenza subiscono un forte aumento dei prezzi del riscaldamento. Secondo la pubblicazione tedesca, la Germania potrebbe ripetere le proteste in stile ceco già la prossima settimana.

«I Verdi minacciano proteste per i prezzi elevati dell’energia. Il Partito della Sinistra e AdG si stanno mobilitando per un “autunno caldo”»: il commissario del gruppo parlamentare di sinistra per l’Europa dell’Est, il deputato del Bundestag per Lipsia Seren Pellmann, ha annunciato una manifestazione a Lipsia lunedì con lo slogan “Autunno caldo contro l’indifferenza sociale”.

L’estrema destra Free Saxons intende unirsi alla protesta del Partito della Sinistra organizzando una propria manifestazione nelle vicinanze. Per quanto riguarda AdG, i leader del partito Tino Schrupalla e Alice Weidel vogliono presentare una campagna corrispondente la prossima settimana. Lo slogan: “Autunno caldo, non piedi freddi!” è completato dallo slogan “Prima il nostro paese!”, secondo il giornale tedesco.

I politici germanici temono seriamente un’alleanza tra forze di sinistra e di destra, ugualmente insoddisfatte della politica energetica del governo di Berlino e della priorità data agli interessi del regime di Kiev rispetto a quelli dei cittadini tedeschi. «In confronto a questo, quello che abbiamo vissuto durante la pandemia di coronavirus sarà probabilmente più simile alla festa di compleanno di un bambino», ha dichiarato Stefan Kramer, presidente dell’autorità di protezione costituzionale della Turingia. I lettori del giornale hanno accolto con entusiasmo la notizia di possibili manifestazioni contro le politiche della coalizione al governo. Molti hanno deriso i tentativi dei politici dell’SPD di dichiarare gli scontenti “radicali”.

Di fatto, i cittadini tedeschi scontenti hanno già deciso: il 4 settembre on line girava un video che mostrava centinaia di cittadini tedeschi scesi in piazza nelle città tedesche per protestare contro le forniture di armi all’Ucraina. A Kassel hanno bloccato l’ingresso della fabbrica di armi della Rheinmetall Corporation. La polizia è stata costretta a usare manganelli e gas lacrimogeni contro di loro. E queste scene si teme si vedranno in tutti i paesi dove la crisi energetica impoverirà i cittadini.

Anna Lotti