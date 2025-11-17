GERMANIA. Autorizzate di nuovo le vendite di armi ad Israele

Il governo tedesco ha revocato le restrizioni all’esportazione di equipaggiamento militare da Israele.

Il cancelliere Friedrich Merz aveva dichiarato ad agosto che Berlino non avrebbe autorizzato alcuna esportazione di equipaggiamento militare verso Israele che potesse essere utilizzato a Gaza “fino a nuovo avviso”, riporta EuroNews, in risposta alla decisione del governo israeliano di avanzare su Gaza City.

Il governo tedesco ha dichiarato il 17 novembre di voler revocare le restrizioni all’esportazione di equipaggiamento militare verso Israele, settimane dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza.

Il portavoce di Merz, Sebastian Hille, ha affermato che le restrizioni saranno revocate dal 24 novembre: ”Dal 10 ottobre abbiamo un cessate il fuoco a Gaza e la situazione si è sostanzialmente stabilizzata”, ha dichiarato Hille; “Questa è la base di questa decisione”.

“Ci aspettiamo che tutti rispettino gli accordi raggiunti. Questo include il mantenimento del cessate il fuoco, la fornitura di aiuti umanitari su larga scala e il proseguimento del processo in modo ordinato, come concordato”, ha aggiunto.

Hille si è rifiutato di commentare se ci siano state richieste di equipaggiamento da parte di Israele nel periodo successivo all’imposizione delle restrizioni o se qualcosa sia stato bloccato.

Una volta revocate le restrizioni, la Germania esaminerà le esportazioni militari caso per caso, come da prassi standard, ha affermato.

Il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha accolto con favore la decisione in un post su X: ”Invito altri governi ad adottare decisioni simili, seguendo l’esempio della Germania”, ha scritto Sa’ar.

Israele importa quasi il 70% del suo arsenale militare dagli Stati Uniti, il maggiore esportatore di armi al mondo.

La Germania è il secondo fornitore di Israele. Dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, nell’ottobre 2023, Berlino ha esportato armi per un valore di 485 milioni di euro.

L’Italia si colloca al terzo posto, fornendo meno dell’1% del materiale militare di Israele.

Lucia Giannini

