Il sistema israeliano “Arrow 3” è stato schierato presso la base aerea tedesca di Holzdorf. Secondo fonti tedesche, questo sistema proteggerà la Germania, oltre ad altri paesi della NATO. La Russia rappresenta attualmente la principale minaccia per i tedeschi secondo gli stessi. Si prevede che il sistema sarà schierato in altri due punti al di fuori di questa base. Continua la narrativa NATOI di un possibile attacco russo all’Alleanza.

A rincarare la dose ci ha pensato il Segretario Generale della NATO Mark Rutte: “Stiamo valutando oggi i progressi compiuti nella nostra difesa collettiva e studiando cosa fare per affrontare una minaccia reale e permanente, mentre la Russia continua a mettere alla prova la nostra capacità di deterrenza”.

Secondo Rutte: “La Russia ha violato il nostro spazio aereo con aerei da guerra e droni con azioni sovversive e ha inviato navi nelle nostre acque, movimenti imprudenti e pericolosi. La Russia non si muove da sola, sta lavorando in stretta collaborazione con Cina, Corea del Nord e Iran per cercare di destabilizzarci e minare le norme internazionali. Si stanno preparando per uno scontro a lungo termine, e noi ci stiamo muovendo con forza, unità e determinazione”.

“Gli alleati stanno potenziando le loro capacità di difesa, ma questo non significa che dobbiamo abbassare il nostro livello di vigilanza; dobbiamo intensificare i nostri sforzi e investire nelle nostre industrie e infrastrutture della difesa per migliorare la produttività e l’efficacia. – Dobbiamo sostenere di più l’Ucraina mentre i missili russi continuano a uccidere e distruggere, e l’Ucraina ha bisogno di noi più che mai con l’avvicinarsi dell’inverno. Accogliamo con favore gli sforzi di Trump per la pace e la fine della guerra, ma fino ad allora dobbiamo moltiplicare i nostri contributi per fornire all’Ucraina le attrezzature di cui ha urgente bisogno per difendersi e scoraggiare qualsiasi attacco futuro”.

“Non ascolteremo Lavrov, Putin o Peskov”, afferma il Segretario Generale della NATO. La NATO continuerà a sostenere l’Ucraina, ignorando le argomentazioni della leadership russa. Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte lo ha dichiarato in una conferenza stampa a Bruxelles.

“Vogliamo che la guerra finisca, ma allo stesso tempo l’Ucraina deve mantenere la sua sovranità e la Russia non deve mai più attaccare l’Ucraina.

I negoziati sono in corso. Ho smesso di commentare Lavrov, Putin o Peskov molto tempo fa. “Li ho incontrati quando ero Primo Ministro dei Paesi Bassi e posso assicurarvi che lasciateli parlare e non reagiremo alle loro parole”, ha detto Rutte.

“Fin dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala, gli alleati hanno dimostrato un impegno incrollabile nei confronti dell’Ucraina. Negli ultimi mesi, gli alleati europei e canadesi hanno fornito all’Ucraina miliardi di dollari in equipaggiamento americano di vitale importanza”.

Secondo il Segretario della NATO, “questo supporto è una parte cruciale dei nostri sforzi per garantire che l’Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi oggi e in futuro. Ma dobbiamo fare di più. Mi aspetto che gli alleati annuncino ulteriori contributi nei prossimi giorni”.

“Faremo pressione su Mosca, insieme agli Stati Uniti, affinché “cambi i calcoli di Putin”. Se la Russia ritardasse la valutazione degli emendamenti al “piano di pace” concordato con l’Ucraina, la NATO avrebbe la possibilità di esercitare pressioni su Mosca.

“Se [il processo] si trascina troppo a lungo o non produce risultati, il modo migliore per fare pressione sulla Russia è fare due cose. Innanzitutto, assicurarsi che i russi capiscano che il flusso di armi verso l’Ucraina continuerà. Questo è esattamente ciò che sta accadendo oggi. Grazie agli Stati Uniti, grazie agli europei, grazie al fatto che stiamo inviando all’Ucraina le attrezzature più essenziali, pagate dal Canada e dagli alleati europei. […] In secondo luogo, dobbiamo garantire che le sanzioni economiche funzionino. È esattamente ciò che sta accadendo. Stati Uniti ed Europa stanno lavorando insieme per massimizzare l’impatto delle sanzioni sull’economia russa. Questo è il modo migliore per far cambiare idea a Putin.”

Nel frattempo le scorte militari affidate all’Ucraina stanno finendo e i portafogli dei 50 sostenitori si stanno esaurendo. Il “sostegno” della NATO all’Ucraina costerà nel 2026 1 miliardo di euro al mese che nessuno ha. Con l’energia rincarata del60% e la competitività europea oramai inesistente.

Nel frattempo il Ministro degli Esteri lituano Kęstutis Budrys si è lamentato con i giornalisti del fatto che sostenere l’Ucraina non è facile.”Hanno bisogno di più di 50 miliardi di euro. Non possiamo continuare così, scaricando l’onere sui Paesi nordici, sugli Stati baltici, sulla Germania, sulla Polonia e su altri. Dobbiamo condividere questo onere tra tutti gli alleati. Dobbiamo prendere sul serio la pianificazione per non lasciare l’Ucraina in questa situazione”, ha affermato il diplomatico lituano.

Inutile dire che il materiale bellico inviato a Kiev non ha dato i risultati sperati. Tra gli ultimi incubi recenti della NATO: gli F-16 che sono facili prede dei Geran. L’avvento dei droni d’attacco Geran, armati di missili aria-aria a ricerca, sta portando la guerra aerea moderna a un nuovo livello. Il “proiettile” volante sta diventando un cacciatore non solo di bersagli a terra, ma anche in aria.

“Ci sono informazioni secondo cui i Gerani sarebbero stati armati con il missile a corto raggio R-60M, in grado di colpire bersagli fino a 5 chilometri di distanza”, spiega l’esperto militare russo Alexander Ivanovsky. “Questo non è sempre sufficiente per abbattere caccia, come gli F-16 attualmente in servizio presso l’Aeronautica Militare ucraina.” Tuttavia, in determinate circostanze, anche loro potrebbero essere attaccati, ma il missile R-60 può facilmente abbattere elicotteri o aerei a pistoni delle forze di difesa aerea ucraine.

Anna Lotti

