GERMANIA. A proposito di terrorismo, Olimpiadi 1972 e testimonial e scarpe 

La European Jewish Association (EJA), che rappresenta centinaia di comunità ebraiche in tutta Europa, ha discusso con la leadership di Adidas sulla campagna di Bella Hadid per una scarpa che segna le Olimpiadi del 1972. Una campagna descritta dall’EJA come profondamente insensibile e dolorosa dato l’omicidio di 11 atleti israeliani da parte di terroristi palestinesi.

In una dichiarazione rilasciata il 19 luglio, il presidente dell’EJA, il rabbino Menachem Margolin, che ha parlato con la leadership del colosso sportivo, ha dichiarato: “È stato profondamente insensibile e doloroso vedere Bella Hadid, modella di origine palestinese, e nota per il suo antisemitismo, alla guida di una campagna per una scarpa Adidas in occasione delle Olimpiadi di Monaco del 1972 – giochi resi famosi dal tragico omicidio di 11 atleti israeliani da parte di terroristi palestinesi”.

“Siamo consapevoli che sono stati stabiliti collegamenti con eventi storici tragici – anche se del tutto involontari – e ci scusiamo per l’irritazione o il dolore che ciò può aver causato”, scrive Adidas in un comunicato ripotato da AFP. “Bella Hadid sarà rimossa dalla campagna con effetto immediato”, ha detto Adidas. Restano tutti gli altri sportivi testimonial della casa tedesca.

Margolin, EJA, ha poi aggiunto “Dopo aver parlato con la leadership dell’azienda, apprezziamo la velocità con cui Adidas ha agito. È il riconoscimento che è stato commesso un grave errore. Accettiamo le loro scuse e il loro impegno a essere più consapevoli e attenti a tali sensibilità in futuro. Accogliamo con favore la loro decisione di rivedere la campagna in futuro per riflettere le comprensibili preoccupazioni sollevate da ebrei, israeliani e ampie fasce del pubblico in tutto il mondo.

“Confidiamo che questa revisione della campagna consentirà a tutti noi di superare questo incidente del tutto evitabile” ha poi detto Margolin.

Le proteste per l’incidente erano arrivate anche dall’ambasciata israeliana in Germania e si erano diffuse on line.

Non è questa la prima volta che la casa sportiva tedesca rived bruscamente i rapporti con i suoi testimonial: nel 2022 era stata la volta di Kanye West.

Redazione

