Il partito Georgian Dream ha ritirato dal Parlamento il controverso disegno di legge sugli “agenti stranieri” che aveva scatenato due giorni di proteste di massa a Tbilisi, ha riferito il canale televisivo statale Imedi la mattina del 9 marzo.

Secondo la dichiarazione del partito al governo trasmessa in televisione, il partito ha deciso di ritirare il disegno di legge “incondizionatamente” a causa delle proteste dell’opinione pubblica, dice BneIntelliNews.

«Vediamo che il progetto di legge adottato ha causato divergenze di opinione nella società. La macchina della menzogna è stata in grado di presentare il disegno di legge in una luce negativa e di fuorviare una certa parte del pubblico. Al progetto di legge è stata apposta la falsa etichetta di “legge russa” e la sua adozione in prima lettura è stata presentata come un allontanamento dal corso europeo agli occhi di una parte dell’opinione pubblica», si legge nella dichiarazione.

Georgian Dream ha affermato che “forze radicali” hanno spinto i giovani georgiani a sollevarsi contro il governo. Ha inoltre ringraziato le forze dell’ordine per aver risposto alle proteste “con pazienza”.

«La Georgia manterrà la pace e la stabilità e continuerà a muoversi verso l’Europa con dignità, che è la scelta di principio della società georgiana», conclude la dichiarazione.

L’annuncio fa seguito a giorni di manifestazioni di massa nel centro di Tbilisi, dove la polizia ha usato cannoni ad acqua, gas lacrimogeni, spray al peperoncino e granate flash per disperdere la folla di manifestanti davanti al Parlamento. Le proteste sono scoppiate dopo l’approvazione della legge in prima lettura il 7 marzo.

L’opposizione ha accusato Sogno Georgiano di aver promosso la legge su ordine del Cremlino per tenere la Georgia fuori dalla sfera di influenza occidentale.

Sebbene il Partito abbia ritirato la proposta di legge, intende continuare la sua iniziativa e spiegare all’opinione pubblica i motivi per cui è stata introdotta e l’importanza della trasparenza sull’influenza straniera nella politica interna della Georgia.

Il capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha dichiarato che il disegno di legge sugli agenti stranieri, se adottato, sarebbe uno sviluppo sfavorevole per la Georgia e il suo popolo e sarebbe contrario alle aspirazioni di Tbilisi di entrare nell’UE.

All’inizio della settimana, l’ambasciata degli Stati Uniti ha definito l’approvazione del disegno di legge nella prima delle tre letture un “giorno nero”. Gli Stati Uniti hanno anche minacciato di sanzioni gli autori del disegno di legge.

Durante una visita ufficiale negli Stati Uniti, il presidente georgiano Zurabishvili – che non è membro di Georgian Dream – ha dichiarato alla CNN che la legge “assomiglia molto alla politica russa”.

«È una legge nata dal nulla, non ce n’è bisogno. È contraria ai principi dell’UE. Nessuno ha chiesto di accettarla. È molto simile alla politica russa – rispondere con un tentativo di sopprimere la protesta contro l’espressione pacifica della volontà del popolo», ha detto.

Anna Lotti