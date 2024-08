GEOPOLITICA. Vecchie e nuove potenze marittime: USA e Cina

Sono state avvistate navi da guerra cinesi vicino alle isole Aleutine, appena al largo della costa dell’Alaska e nel frattempo, altre navi militari cinesi hanno iniziato ad attraccare nel porto militare cambogiano di Ream.

La competizione tra i paesi nelle acque vicine e lontane cambia nel tempo. Le acque vicine degli Stati Uniti sono un’area strategica e fluida, piuttosto che una definizione legale che copre le coste orientali e occidentali, quest’ultima estesa dalle Hawaii fino al Pacifico. Copre anche parti dei Caraibi e delle isole Aleutine, riporta Defence One.

Gli Stati Uniti hanno ottenuto il controllo delle loro acque vicine durante il 1800 e la prima metà del XX secolo. Culminò in un accordo “cacciatorpediniere in cambio di basi” durante le prime fasi della Seconda guerra mondiale, che vide le basi militari britanniche nei Caraibi e a Terranova trasferite sotto il controllo di Washington. In cambio, agli inglesi furono “donate” vecchie navi da guerra che erano appena funzionanti. Fu solo in seguito che gli Stati Uniti proiettarono la loro influenza in acque lontane attraverso l’Atlantico e il Pacifico, soprattutto attraverso il loro successo nella Seconda guerra mondiale.

Nel frattempo, la Cina perse il controllo delle sue acque vicine alla fine del 1800, quando le potenze coloniali europee e gli Stati Uniti si contendevano l’accesso ai mercati cinesi. Fu un’umiliazione per la Cina, ostacolando la crescita economica e contribuendo al crollo delle dinastie tradizionali e all’emergere di politiche nazionaliste e comuniste concorrenti, portando infine alla guerra civile.

La Cina è una potenza economica globale e ciò richiede il controllo delle sue acque vicine e la creazione di una presenza in acque lontane.

Pechino vede questo come una parte necessaria e accettabile per diventare una potenza pari agli Stati Uniti. Ma per gli Stati Uniti, questo processo rappresenta una sfida. La Cina ha già la marina più grande del mondo in base al numero di navi. Negli ultimi 15 anni, ha costruito 131 navi in ​​grado di operare in acque lontane, mentre 144 sono progettate per operazioni in acque vicine.

Ma ottenere il predominio marittimo non riguarda solo la costruzione navale. Il piano cinese include progetti di “costruzione di isole” per stabilire una presenza nelle acque vicine dei paesi asiatici, tra cui Filippine e Vietnam. Altrove, cerca di usare la sua potenza economica per allontanare i paesi dall’assistenza navale di Washington.

In Cambogia è il caso di Ream, una base militare cambogiana nel Golfo della Thailandia ed ex sito di esercitazioni navali congiunte tra Stati Uniti e Cambogia. La base era in linea per una ristrutturazione in base a un accordo con gli Stati Uniti, un esempio di come Washington cerca di mantenere la sua presenza nelle sue acque lontane asiatiche. Ma in una mossa a sorpresa nel 2020, la Cambogia si è ritirata dall’accordo.

Da allora, i finanziamenti di Pechino hanno fornito una base potenziata. C’è stata una presenza cinese continua alla base di Ream nel 2024. Questa presenza navale serve all’obiettivo della Cina di difendere le sue acque vicine. Ma aumenta anche la capacità di Pechino di proiettare il suo potere nelle acque lontane dell’Oceano Indiano, del Golfo Persico e del Mar Rosso.

La presenza a Ream conferisce inoltre alla Cina una posizione privilegiata lungo un punto critico delle “linee di comunicazione marittime”, le rotte marittime attraverso cui avviene gran parte del commercio globale. Lo Stretto di Malacca è un punto di strozzatura globale, attraverso il quale passano annualmente 3,5 trilioni di dollari di scambi commerciali, tra cui un terzo del commercio globale, il 40% del Giappone e due terzi della Cina.

L’accesso alla base di Ream in Cambogia mette la Cina nella posizione di sorvegliare quelle rotte commerciali. La Cina vede quel ruolo di controllo come positivo e pacifico. Gli Stati Uniti e altri paesi temono che la Cina possa usarlo per interrompere il commercio globale, anche se non è chiaro perché la Cina lo farebbe quando la sua economia si basa su importazioni ed esportazioni.

Ream non è un esempio isolato; la Cina cerca di ottenere potere e influenza nel Pacifico da anni: l’accordo con le Isole Salomone ne è un esempio.

La presenza di navi da guerra cinesi che navigano vicino all’Alaska solleva la prospettiva della capacità della Cina di proiettare potenza nelle sue acque lontane e nelle acque vicine degli Stati Uniti.

Per essere chiari, la Cina non ha violato alcuna legge internazionale navigando vicino alle Aleutine. E i funzionari statunitensi apparentemente hanno minimizzato l’incidente. Tuttavia, rappresenta una nuova fase nella competizione per il potere marittimo tra Stati Uniti e Cina.

Sull’argomento si veda l’interessante libro Near and Far Waters: The Geopolitics of Seapower di Colin Flint , Stanford University Press.

