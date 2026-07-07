GAZA. Chiuso il governo di Hamas. Si apre la porta al Comitato tecnico voluto da Trump

Hamas ha annunciato il 6 luglio lo scioglimento dell’organo che ha governato la Striscia di Gaza per quasi vent’anni, aprendo la strada al comitato tecnico-comunale per l’instaurazione di un governo civile. Questa mossa segna un significativo cambiamento politico per Hamas, che ha governato Gaza da quando i suoi combattenti hanno preso il controllo dal movimento palestinese rivale Fatah nel 2007, dopo aver vinto le elezioni legislative l’anno precedente.

Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza lo scorso ottobre tra Hamas e Israele, il gruppo ha ripetutamente affermato di essere pronto a farsi da parte dalla gestione quotidiana, ma la questione del disarmo era sempre rimasta irrisolta, riporta Euronews. “Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohammed al-Farra, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni”, ha dichiarato all’agenzia di stampa AFP Ismail al-Thawabta, responsabile dell’ufficio stampa del governo di Hamas. “Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza (NCAG).” “Tutti i dipendenti che lavorano nei servizi sono ‘dipendenti statali’ e sono pienamente preparati a lavorare sotto il Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza”, ha dichiarato al-Thawabta durante una conferenza stampa nel cortile dell’ospedale Al-Aqsa a Deir al-Balah.

Il NCAG è stato creato dal Consiglio di Pace istituito dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump quando ha mediato il cessate il fuoco tra Hamas e Israele nell’ottobre 2025.

“Hamas ha compiuto un nuovo passo, rinunciando al controllo della Striscia di Gaza, al fine di eliminare qualsiasi pretesto per l’occupazione, che continua la sua aggressione e la sua guerra di sterminio”, ha dichiarato all’AFP il portavoce di Hamas Hazem Qassem. “Ci auguriamo un rapido ingresso del Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza e Hamas ribadisce la sua disponibilità a cedere le responsabilità di governo al comitato per garantirne il successo.”

Israele ha liquidato l’annuncio come irrilevante. “Le presunte dimissioni del governo di Hamas, in cui tutti i membri di Hamas rimangono al loro posto, sono una montatura priva di significato”, ha dichiarato un funzionario israeliano, parlando a condizione di anonimato perché non autorizzato a rilasciare dichiarazioni ai media. Sempre AFP riporta che il gruppo aveva già informato gli altri gruppi palestinesi della sua decisione durante un recente incontro al Cairo. “I gruppi hanno accolto con favore la decisione di Hamas, definendola un passo importante per consentire al Comitato Nazionale di assumere il suo ruolo di governo”, ha affermato il funzionario, riporta PBS.

Lo scioglimento dell’organismo di Hamas apre la strada all’assunzione delle responsabilità amministrative nel territorio costiero da parte del NCAG, guidato dal tecnocrate palestinese Ali Shaath. Il NCAG ha sede fuori da Gaza da mesi, a quanto pare a causa delle obiezioni israeliane al suo ingresso nel territorio. Il comitato di tecnocrati, con sede al Cairo, è presieduto da Ali Shaath, ingegnere originario di Gaza ed ex funzionario dell’Autorità Palestinese.

Il suo mandato è quello di ripristinare i servizi essenziali e sovrintendere agli affari civili sotto la supervisione delle Nazioni Unite e del Consiglio per la Pace.

Hamas e altri gruppi palestinesi hanno tenuto diversi cicli di colloqui al Cairo con mediatori per ridurre le divergenze, in particolare sulla seconda fase del cessate il fuoco a Gaza.

La prima fase prevedeva il rilascio degli ultimi ostaggi israeliani detenuti da Hamas in cambio di palestinesi arrestati da Israele. Il passaggio alla seconda fase, che avrebbe dovuto comportare il disarmo di Hamas e un graduale ritiro delle forze israeliane da Gaza, è bloccato da mesi.

Le forze israeliane hanno di fatto ampliato la loro presenza nel territorio negli ultimi mesi, prendendo il controllo di quasi il 70%.

Nel frattempo, Hamas chiede l’istituzione di un’amministrazione palestinese prima di prendere in considerazione la consegna di qualsiasi parte del suo arsenale.

La questione della governance di Gaza nel dopoguerra rimane uno dei principali punti critici nei negoziati per l’attuazione della seconda fase.

Antonio Albanese

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