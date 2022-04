GAS. Prezzi stabili: i pagamenti in rubli non valgono per il GNL

I prezzi del gas naturale in Europa sono rimasti stabili, dato che la richiesta della Russia di essere pagata in rubli per le sue spedizioni non è vista come abbastanza rischiosa da creare carenze immediate alla luce dell’abbondante offerta alternativa e di una domanda in calo con la fine dell’inverno.

I prezzi si sono mossi tra piccoli guadagni e perdite il 21 aprile, e si sono ampiamente stabilizzati vicino ai 95 euro per megawatt-ora negli ultimi giorni. Le importazioni di gas naturale liquefatto in Europa hanno mantenuto livelli elevati. L’ordine del presidente russo Vladimir Putin di passare ai rubli per le forniture di gas deve ancora avvenire, con la maggior parte dei pagamenti dovuti alla fine del mese prossimo, riporta Bloomberg.

La richiesta, tuttavia, ha creato qualche attrito. La Germania il 20 aprile ha rifiutato che le aziende debbano istituire conti speciali per pagare il gas nella valuta russa. Anche l’Italia potrebbe rifiutarsi di conformarsi. Gli avvocati dell’Unione europea hanno redatto una constatazione preliminare che il meccanismo di pagamento violerebbe le restrizioni dell’Ue sulla Russia dopo la sua invasione dell’Ucraina. Ma la Russia ha avvertito che la fornitura potrebbe essere ridotta se gli acquirenti non passano al nuovo sistema.

Le nazioni europee stanno anche premendo per ridurre la loro dipendenza da Mosca per la loro energia. L’Italia sta puntando ai fornitori dall’Africa ed è pronta a tagliare la dipendenza dal gas russo prima del previsto.

Nel frattempo, i flussi di gas dalla Russia attraverso l’Ucraina dovrebbero rimanere al di sotto della capacità nel breve periodo, dopo che gli ordini sono scesi prima di Pasqua. Ma una flotta di navi Gnl si sta dirigendo continuamente verso l’Europa, consegnando il carburante dagli Stati Uniti e dal Qatar, ma anche dalla Russia, le cui spedizioni, al contrario di quelli con gasdotto, sono esenti dall’ordine di pagamento del rublo.

Antonio Albanese